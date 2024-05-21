Прокуратура Санкт-Петербурга подала в Октябрьский районный суд административный иск с требованием объявить журналиста Александра Невзорова и его жену Лидию Невзорову «экстремистским объединением». Об этом в своем телеграм-канале рассказал юрист Алексей Прянишников.

По его словам, ведомство потребовало изъять в доход государства все недвижимое имущество супругов — в собственности у Невзоровых есть три земельных участка. При этом Прянишников утверждает, что прокуратура также потребовала изъять дом матери Лидии. «На него-то и нацелилась прокуратура. Теща [Невзорова], правда, в экстремистское объединение не входит. Но прокуратуру эта нестыковочка не смущает», — написал юрист.

Он также отметил, что прокуратура в течение года безуспешно пыталась изъять у Невзоровых землю по гражданским искам. Новое обращение ведомства Прянишников считает испытанием «универсальной схемы отъема собственности у инакомыслящих». «Вероятно, Невзоровы — первые ласточки. Механизм на них будет отработан и запущен в серию», — добавил он.

«Фонтанка» уточняет, что прокуратура ранее подавала иски против журналиста в Приморский районный суд. Ведомство требовало изъять земельные участки Невзорова в поселке Лисий Нос, поскольку сделки по их покупке якобы были оформлены неправильно. Как пишет издание, эти дела долго не могли выйти из стадии предварительных слушаний, а на последнем заседании представитель прокуратуры попросила приостановить рассмотрение дела, поскольку ведомство подало еще один иск в другой суд. По данным «Фонтанки», вместе с новым иском прокуратура направила ходатайство о рассмотрении в закрытом режиме.

Сам Невзоров заявил, что оставшееся в России имущество его не волнует, а со страной он ничего общего иметь не хочет. Также он отметил, что предложенный прокуратурой «правовой механизм» может затронуть всех. «Все гадали, как именно режим будет утолять „злобу свою“, мстить тем, кто рассказывает о войне и деградации России. Все оказалось проще простого. С фантазией у прокуратуры плоховастенько. Надо просто обозвать и на основании этой обзывалки — отнимать. Коснется это всех инакомыслящих, вольнодумцев и врагов дебильного режима путина», — написал журналист в своем телеграм-канале (орфография сохранена).

В марте 2022 года против Александра Невзорова возбудили уголовное дело по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Как утверждал СК, журналист опубликовал в соцсетях «заведомо ложную информацию» об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе и убийствах мирных жителей в Буче. После этого в России заблокировали сайт Невзорова, а его самого включили в реестр «иностранных агентов». В мае журналиста объявили в розыск, а в феврале 2023-го суд в Москве заочно приговорил Невзорова к восьми годами лишения свободы по делу о «фейках».

Вскоре после начала войны Невзоровы уехали из России. В июне 2022-го стало известно, что они получили гражданство Украины. По словам советника главы МВД Украины Антон Геращенко, гражданство Невзорову и его жене было предоставлено «за выдающиеся заслуги перед страной».

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