Война Восемьсот шестидесятый день. Онлайн «Медузы»

В Пентагоне заявили, что не видят признаков отправки северокорейских военных в Россию

«Мы, конечно, знаем, что Северная Корея поддерживает усилия России в Украине, предоставляя им различную военную поддержку, но у меня нет для вас ничего о конкретных войсках, направляющихся в Россию в настоящее время», — сказала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, отвечая на вопросы журналистов.

После визита Владимира Путина в КНДР южнокорейский телеканал TV Chosun сообщил со ссылкой на источники, что Северная Корея в рамках заключенного с Россией соглашения может отправить инженерные войска на оккупированные территории Донецкой области для помощи в восстановлении инфраструктуры.