Война Восемьсот шестидесятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 июля читайте здесь.
Главные новости:
В Херсоне пять раненых после обстрела, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
За медицинской помощью, по его словам, обратились 52-летний мужчина и 56-летняя женщина, получившие, по предварительным данным, взрывные травмы.
Удар российских войск повредил жилые дома в Центральном районе города.
В Белгородской области еще два населенных пункта подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщил Вячеслав Гладков.
На окраине Шебекино упавший дрон сдетонировал на территории предприятия. Осколками посечен один грузовой автомобиль.
Кроме того, в Шебекинском городском округе попало под обстрел село Безлюдовка. В одном частном доме выбиты окна, во втором — поврежден фасад. По предварительной информации пострадавших нет, добавил Гладков.
В Октябрьском Белгородской области местный житель получил ранения при атаке беспилотника
Поселок Октябрьский Белгородского района атаковал украинский дрон-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Пострадал один мирный житель — он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные осколочные ранения области живота, а также рук и ног.
В результате детонации повреждены микроавтобус и один легковой автомобиль.
Сводка Генштаба ВСУ о ситуации на фронте на 8:00
- На харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Глубокое.
- На купянском направлении за сутки произошло 17 боевых столкновений. ВСУ отражали атаки в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Берестового и Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
- На лиманском направлении украинские силы помешали 16 штурмовым действиям российской армии в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Торское Луганской области.
- На северском направлении ВСУ отразили 21 атаку в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемок Донецкой области.
- На краматорском направлении ВСУ пресекли семь попыток прорыва обороны в районах Клещеевки и Нового Донецкой области.
- На торецком направлении российские войска предприняли 28 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
- На покровском направлении ВСУ отбивали 49 атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Сокол, Восход, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.
- На кураховском направлении украинские силы продолжают сдерживать российскую армию в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка.
- На времевском направлении российские войска совершили 14 штурмов украинских позиций в районе Водяного, Макаровки и Урожайного Донецкой области.
- На ореховском направлении произошло три боевых столкновения в районах Новоданиловки, Малой Токмачки и Работино Запорожской области.
- На приднепровском направлении российские военные пытаются выбить подразделения ВСУ с позиций, все девять атак успеха не имели.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
В Пентагоне заявили, что не видят признаков отправки северокорейских военных в Россию
«Мы, конечно, знаем, что Северная Корея поддерживает усилия России в Украине, предоставляя им различную военную поддержку, но у меня нет для вас ничего о конкретных войсках, направляющихся в Россию в настоящее время», — сказала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, отвечая на вопросы журналистов.
После визита Владимира Путина в КНДР южнокорейский телеканал TV Chosun сообщил со ссылкой на источники, что Северная Корея в рамках заключенного с Россией соглашения может отправить инженерные войска на оккупированные территории Донецкой области для помощи в восстановлении инфраструктуры.
Торецк
В Херсоне при обстреле пострадал 70-летний местный житель, находившийся на улице
В результате утреннего обстрела российскими войсками Херсона 70-летний мужчина, находившийся на улице, получил взрывную травму и осколочное ранение, сообщили в областной военной администрации.
Кроме того, в ночь на 2 июля город подвергся массированному обстрелу, в результате которого повреждены жилые дома, учебные заведения, больницы, магазины и автотранспорт, заявили в областной прокуратуре. По предварительным данным, обстрел велся из реактивных систем залпового огня.
Суд в Москве заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и бывшего главу МИД Павла Климкина
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и бывшего главу МИД Павла Климкина по обвинению в применении запрещенных средств и методов ведения войны (часть 1 статьи 356 УК).
По этой же статье, как пишет «Медиазона», заочно арестованы еще три человека — бывший министр финансов Украины Александр Шлапак, генерал-лейтенант ВСУ Игорь Довгань и заместитель командующего войсками оперативного командования «Юг» Владислав Лищинский.
В Минобороны России заявили об уничтожении пяти украинских Су-27 на аэродроме в Миргороде. В ВСУ ответили, что «удар был», но потери «совсем не такие»
В результате ракетного удара российской армии по стоянке самолетов ВСУ на военном аэродроме Миргород в Полтавской области были уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены еще два, находящихся на ремонте, заявили в Минобороны России.
Ведомство также опубликовало видео, на котором, как утверждается, запечатлен удар по самолетам.
Удар по аэродрому подтвердил бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, «удар был» и «есть определенные потери», но «совсем не такие», как приписывает себе российская армия.
Отвечая на реакцию в паблике, Игнат написал, что «все так радуются» уничтожению российских самолетов, но «готовы растерзать в соцсетях всех и все», когда войска РФ достигают целей ударов на украинских аэродромах. «Это война, и, к сожалению, не без потерь техники», — добавил Игнат.
Нидерланды выдали лицензию на экспорт истребителей F-16
Министерство внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов 19 июня выдало лицензию на экспорт 24 истребителей F-16 и семи авиационных двигателей для них, сообщается в письме, опубликованном на сайте палаты представителей и подписанном министром обороны страны Кайсой Оллонгрен.
Ожидается, что первые истребители прибудут уже летом. Кроме Нидерландов самолеты в Украину также обещали поставить Дания, Бельгия и Норвегия.
В Киеве умер казахстанский оппозиционный блогер Айдос Садыков. Он был ранен несколькими выстрелами при покушении
О смерти Садыкова сообщила его жена Наталья.
«Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось. Его смерть на совести Токаева», — написала Наталья Садыкова.
Покушение на Садыкова произошло 18 июня, в нем подозревают двоих граждан Казахстана. По версии следствия, один из них подошел к машине, в которой находился Садыков вместе с женой, и выстрелил ему в голову из пистолета с глушителем. Подозреваемых в Украине объявили в розыск.
Айдос и Наталья Садыковы ведут ютьюб-канал «Басе», у которого чуть более одного миллиона подписчиков. Они критикуют власти Казахстана, а также рассказывают о коррупции и полицейском произволе. С 2014 года Садыковы живут в Киеве. В 2023 году МВД Казахстана объявило Садыковых в розыск по обвинению в разжигании розни.
В Днепре под завалами девятиэтажки, обстрелянной три дня назад, нашли тело женщины. Число погибших выросло до двух человек
При разборе завалов жилой девятиэтажке в Днепре, обстрелянной российскими войсками в пятницу, 28 июня, спасатели обнаружили тело женщины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Число погибших в результате обстрела таким образом выросло до двух человек.
По словам Лысака, работы на месте продолжаются, спасатели разобрали около 70% конструкций.
Премьер Венгрии Виктор Орбан впервые с начала войны приедет в Украину
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан 2 июля приедет в Киев с визитом — первым после начала полномасштабного вторжения России в Украину, пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников.
- Среди всех лидеров стран Евросоюза Орбан больше всего критиковал военную помощь Украине, а также не сразу поддержал начало переговоров о ее вступлении в ЕС. Кроме того, Венгрия выступает против выделения Украине прибыли от замороженных на Западе российских доходов, а также блокирует транш в размере около 6,5 миллиарда евро, который европейские страны намеревались выделить Киеву.
Минобороны России отчиталось об 11 украинских беспилотниках, сбитых над Брянской и Белгородской областями и Крымом
В течение ночи 11 украинских беспилотников были перехвачены и уничтожены над территорией России: по четыре — над Брянской и Белгородской областями и три — над территорией Крыма, заявили в Минобороны.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дроны атаковали Суражский и Трубчевский районы. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Главы Белгородской областей и Крыма отдельно об атаках беспилотников в течение прошедшей ночи не сообщали.
Здравствуйте. Начинается 860-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.