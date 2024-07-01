Война Восемьсот пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

В Брянской области, согласно заявлениям словам главы региона Александра Богомаза, в результате атак беспилотников никто не пострадал, а разрушений нет. По его словам, семь беспилотников сбиты над территорией Трубчевского района, два — над Карачевским районом, шесть — над Выгоничским районом, три перехвачены на подлете к городу Брянску.

В Белгородской области под атаку дронов ВСУ попал Грайворонский городской округ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Глотово повреждены два дома и один автомобиль, в селе Сподарюшино разрушен частный дом. Также повреждены линии электропередачи, в ряде населенных пунктов отключено электроснабжение. По предварительной информации, никто не пострадал.

Глава Курской области Алексей Смирнов сообщил ночью 1 июля, что силы ПВО сбили семь украинских дронов в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курских районах. О последствиях на земле он не говорит.