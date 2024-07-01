Война Восемьсот пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 июня читайте здесь.
В Брянской области, согласно заявлениям словам главы региона Александра Богомаза, в результате атак беспилотников никто не пострадал, а разрушений нет. По его словам, семь беспилотников сбиты над территорией Трубчевского района, два — над Карачевским районом, шесть — над Выгоничским районом, три перехвачены на подлете к городу Брянску.
В Белгородской области под атаку дронов ВСУ попал Грайворонский городской округ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Глотово повреждены два дома и один автомобиль, в селе Сподарюшино разрушен частный дом. Также повреждены линии электропередачи, в ряде населенных пунктов отключено электроснабжение. По предварительной информации, никто не пострадал.
Глава Курской области Алексей Смирнов сообщил ночью 1 июля, что силы ПВО сбили семь украинских дронов в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курских районах. О последствиях на земле он не говорит.
Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 1 июля российские силы ПВО сбили или подавили 36 беспилотников над тремя регионами России.
В ведомстве утверждают, что 18 дронов уничтожили над Брянской областью, по девять — над Курской и Белгородской областями.
В результате обстрела Киевской области 30 июня повреждено здание пожарно-спасательного подразделения, сообщили в ГСЧС Украины утром 1 июля.
Взрывной волной повреждены окна. В момент удара спасатели находились в укрытии, никто не пострадал.
Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру
Войска РФ в ночь на 1 июля нанесли удар по Днепру баллистическими ракетами, сообщил глава региона Сергей Лысак. «В жилом районе поврежден магазин. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках», — написал он в своем телеграм-канале.
По данным главы Днепропетровской областной военной администрации, в результате ракетного удара по Днепру пострадали семь человек, в том числе 15-летний подросток. «Госпитализирована одна женщина, остальные [пострадавшие] лечатся амбулаторно», — написал Лысак.
Также, сообщил он, вечером 30 июня войска РФ атаковали дронами и обстреляли из артиллерии Никополь, Марганецкую и Мировскую общины.
«Повреждены пять частных домов, хозяйственная постройка, линии электропередач, газопровод. Горело поле с пшеницей. Пожар ликвидировали спасатели, но огонь уничтожил более двух гектаров [зерновых]», — написал Лысак.
Кроме того войска РФ нанесли удары дронами и артиллерией по Покровской общине, сообщил глава Днепропетровской области, не уточняя причиненный ущерб.
Сводка Генштаба ВСУ на 8:00 1 июля
- За прошедшие сутки, 30 июня, произошло 142 боевых столкновения.
- В минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам три ракетных удара, 59 авиационных ударов, совершили почти 4600 обстрелов, 94 из них — из реактивных систем залпового огня.
- Авиационным ударам ВС РФ подверглись районы населенных пунктов: Старица, Волчанск, Гурьев Казачок, Липцы, Токаревка Вторая, Веселое, Нескучное, Дергачи, Слобожанское Харьковской области и город Харьков; Сергеевка, Райгородка Луганской области; Серебрянское лесничество; Лиман, Ямполь, Нью-Йорк, Железное, Торецк, Воздвиженка, Миролюбовка, Желанное, Ивановка, Старомайорское Донецкой области; Бургунка Херсонской области; Тамарино Николаевской области.
- В результате российских атак есть погибшие и раненые среди мирного населения. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, другие объекты инфраструктуры.
- За прошедшие сутки общие потери российских войск составили 1110 человек.
- За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два пункта управления, склад боеприпасов, одно средство ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава ВС РФ.
- На харьковском направлении российская армия продолжает наступательные действия, всего произошло 16 боевых столкновений.
- На гуляйпольском направлении российская армия пытается наступать возле Чаривного Запорожской области.
- На купянском направлении произошло 10 атак, на лиманском — 16, на северском — восемь, на краматорском — 10, на торецком — семь, на покровском — 42, на кураховском — 17, на времовском — 12, на ореховском — три.
- Украинские военные продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощая ВС РФ вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву вечером 30 июня, сообщила городская военная администрация. В результате удара в Оболонском районе города поврежден 14-этажный жилой дом.
Глава Киева Виталий Кличко сообщил, что на дом упали обломки сбитой ракеты. Пострадали шесть человек: 11-летняя девочка, четыре женщины и один мужчина. Одну пожилую женщину госпитализировали. Всем остальным оказали помощь на месте. У всех пострадавших острая реакция на стресс.
Здравствуйте. Начинается 859-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.