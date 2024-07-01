The Washington Post: за год российские самолеты случайно сбросили на Белгородскую область 38 авиабомб

Российские самолеты за 12 месяцев с апреля 2023-го по апрель 2024 года случайно сбросили на Белгородскую область 38 авиабомб. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на некий документ белгородского МЧС, полученный от украинской разведки.

Согласно документу, четыре снаряда упали на сам Белгород, еще семь — на его ближайшие окрестности.

Большинство упавших снарядов не разорвались и были позже найдены местными жителями.

Российское издание Astra регулярно ведет собственные подсчеты количества бомб, упавших в России и на подконтрольных российским военным территориях Украины. По данным издания от 1 июля, за последние четыре месяца было 119 таких инцидентов.

Российские власти лишь несколько раз официально подтверждали «нештатный сход боеприпаса» над территорией РФ. Обычно это происходило в случае наличия разрушений, которые было бы трудно списать на обстрелы со стороны ВСУ.

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