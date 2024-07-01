Украинскому журналисту Дмитрию Гордону в российском суде заочно запросили 14 лет колонии

Обвинение во 2-м Западном окружном военном суде попросило заочно приговорить украинского журналиста Дмитрия Гордона к 14 годам колонии, передает издание Sotavision.

Гордона обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК), в призывах к развязыванию агрессивной войны (часть 2 статьи 354 УК) и в распространении «фейков» про армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Поводом для обвинения, как пишет Sotavision, стало видеообращение Гордона, опубликованное в марте 2022 года, где он призывает США начать агрессивную войну против России с применением ядерного оружия. Также журналисту вменяют интервью в мае 2022 года, в котором он обвинил российскую армию в применении тяжелого вооружения против гражданской инфраструктуры и городов Украины и в убийствах мирных жителей.

По данным ТАСС, во время процесса обвинение сообщило, что дело против Гордона возбуждено из-за призывов убить Владимира Путина и Александра Лукашенко. Когда и где были сделаны эти призывы, не уточняется.

В апреле 2022 года Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении дела в отношении Гордона. По версии следствия, журналист призывал развязать войну против России в прямом эфире украинского телеканала, а позже опубликовал запись у себя на ютьюбе. После этого Гордон был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В июле 2022 года МВД России объявило Дмитрия Гордона в розыск; в январе 2024-го он, как сообщал ТАСС, был переобъявлен в розыск. Агентство пояснило, что так происходит при возбуждении нового уголовного дела.

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