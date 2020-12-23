Дмитрий Гордон то ли неудачно, то ли гениально пошутил во время беседы с Михаилом Ходорковским. Внимание на лицо Ходорковского

Украинский журналист Дмитрий Гордон выпустил интервью бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского. В ходе беседы ведущий попытался блеснуть чувством юмора, но получилось то, что получилось:

— В каких условиях вы сидели?

— Барак.

— Обама… 🥁

— [Неловкая пауза] Ну типа…

Реакция Ходорковского примерно такая:

Вообще шутка Гордона — идеальный шаблон для мемов с игрой слов.

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Полную версию интервью можно посмотреть ниже.

В гостях у Гордона

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Фото в анонсе: Николай Петров / BelTA / ТАСС / Scanpix / LETA