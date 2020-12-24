Как, ну КАК перестать думать о шутке Дмитрия Гордона про Барака Обаму?! Да никак. Насладитесь новой порцией мемов (и придумайте свои)

В общем, ситуация… про Барака Обаму из беседы украинского журналиста Дмитрия Гордона с бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским просто невозможно выкинуть из головы. Не-воз-мож-но! Мы честно пытались.

Этот ролик хочется пересматривать снова и снова!

Как говорится, не можешь победить — возглавь. Поэтому держите новую порцию шуток в стиле Дмитрия Гордона.

Твиттер обрезает некоторые картинки. Нажмите на пост, чтобы увидеть полную версию.

Бонус!

Для тех, кому стало обидно, что Ходорковский так и не рассмеялся после шутки про Обаму.

Новая классика

Дмитрий Гордон то ли неудачно, то ли гениально пошутил во время беседы с Михаилом Ходорковским. Внимание на лицо Ходорковского

Новая классика

Дмитрий Гордон то ли неудачно, то ли гениально пошутил во время беседы с Михаилом Ходорковским. Внимание на лицо Ходорковского