шапито
Как, ну КАК перестать думать о шутке Дмитрия Гордона про Барака Обаму?! Да никак. Насладитесь новой порцией мемов (и придумайте свои)
Источник: Meduza
В общем, ситуация… Шутку про Барака Обаму из беседы украинского журналиста Дмитрия Гордона с бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским просто невозможно выкинуть из головы. Не-воз-мож-но! Мы честно пытались.
Этот ролик хочется пересматривать снова и снова!
Как говорится, не можешь победить — возглавь. Поэтому держите новую порцию шуток в стиле Дмитрия Гордона.
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Бонус!
Для тех, кому стало обидно, что Ходорковский так и не рассмеялся после шутки про Обаму.