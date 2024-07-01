В Белгороде пропало электричество и отключились светофоры. Причиной этого власти назвали «внешнее воздействие на энергообъект»

В нескольких районах Белгорода и области отключилось электричество и возникли проблемы с подачей воды, сообщили в администрации города.

По данным местного портала Belnovosti, на отключение света пожаловались жители улиц Лермонтова, Чапаева, Железнякова, Урожайной и нескольких других. Местный телеграм-канал «Фонарь» пишет об отключениях света в районе Харьковской горы и в центральной части города. Электричество также пропало в Старом Осколе.

РИА Новости со ссылкой на корреспондента пишет, что в Белгороде отключились светофоры и есть проблемы с интернетом.

Вместе с этим белгородский водоканал сообщил об отключении объектов в Белгороде, Шебекино, Ровеньках, Волоконовке, Старом Осколе, Красном и ряде других населенных пунктов. Отсутствие воды в водоканале объяснили аварийным отключением электроснабжения.

На время отключения электроэнергии в некоторых районах для предупреждения о ракетной опасности будут использовать мобильные громкоговорители, сообщили в администрации Белгорода.

В «Белгородэнерго» заявили, что электричество отключилось из-за технологического нарушения, вызванного «внешним воздействием на энергообъект». Какой энергообъект пострадал — не уточняется. По предварительным данным, как пишет телеграм-канал «Пепел», причиной отключения электричества стала атака на подстанцию.

В пресс-службе «Белгородэнерго» сообщили, что энергетики уже начали подключать резервные схемы и восстанавливать электроснабжение. Некоторым белгородцам, по данным телеграм-канала «Пепел», пришли смс-сообщения о том, что подачу электричества восстановят только к 19:00.

Белгород и населенные пункты области регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников; приграничные села периодически остаются без света из-за ударов по подстанциям. В ночь на 1 июля, отчиталось Минобороны России, над Белгородской областью было сбито девять украинских беспилотников. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке на Грайворонский городской округ и о повреждениях на линиях электропередач, из-за которых в ряде населенных пунктов отключилось электроснабжение.