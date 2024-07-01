«Мы думали, какое сделать антивоенное высказывание, чтобы его услышали активные сторонники войны» «Медиазона» опубликовала интервью создателей выдуманного (и популярного) Z-поэта Геннадия Ракитина

Геннадий Ракитин. Изображение сгенерировано нейросетью Страница поэта в соцсети «ВКонтакте»

Поэт Геннадий Ракитин около года публиковал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «патриотические» стихи о войне, России и народном лидере. За это время он успел выложить 18 стихотворений, которые стали включать в конкурсы, отмечать на фестивалях и репостить в каналах Z-поэзии. На страницу Ракитина подписалась почти сотня российских депутатов и сенаторов. Журналист Андрей Захаров рассказал, что Геннадия Ракитина придумали антивоенные активисты, которые от имени набиравшего популярность Z-поэта публиковали переводы стихов авторов нацистской Германии 1930–1940-х годов. «Медиазона» опубликовала интервью анонимных создателей мистификации, с которыми поговорил немецкий журналист Александр Эстис. Вот главное из этого интервью.

Геннадия Ракитина придумала группа друзей, которые не входят ни в какие партии или политические движения. Они не раскрыли свои имена. «Просто компания друзей собралась и решила сделать вот такой вот проект. С нулевым бюджетом, осуществляемое в свободное от работы время. Потому что самое неправильное сейчас — это молчать и ничего не делать, думая, что кто-то будет бороться вместо тебя», — заявили авторы мистификации.

Идея создать аккаунт Ракитина возникла во многом благодаря Маргарите Симоньян и Союзу писателей России, которые весной 2023 года активно пиарили два сборника Z-поэзии. Создатели Ракитина поделились, что прочитали часть стихотворений из этих сборников и «ужаснулись»: «Там чуть ли не от каждого второго стихотворения веет, если так можно выразиться, обыкновенным фашизмом».

Целью проекта ГР было показать читателям Z-поэзии, что то, чем они восторгаются, ничем не отличается от того, чем восторгались сторонники Гитлера во времена нацистской Германии. Очень важный момент: мы много думали, какое бы сделать антивоенное высказывание, чтобы его услышали не только те, кто против войны, а наоборот — те, кто ее активно поддерживают. В некотором смысле попытаться выбить у них почву из-под ног. Чтобы, когда они в следующий раз увидят «патриотическое стихотворение», они задумались, а нет ли в нем нацизма, с которым они делают вид, что борются. Понимаем, что эта идея во многом идеалистическая.

Активисты не вкладывали в имя придуманного поэта специального смысла. Сначала они думали об анаграммах или игре слов, но решили отказаться от этой идеи, чтобы их не раскрыли раньше, чем они сами бы того пожелали. «Так что просто выбрали максимально русские имена по принципу ракитин-березки. А вот, например, фотографии „родных мест“ на странице Ракитина — это фотографии из германских лесов. Это был отдельный тейк про уникальность русской природы», — рассказали они. Две существующие фотографии самого Ракитина были сгенерированы нейросетью.

Переводами и адаптациями стихов нацистской Германии занимались сами создатели Ракитина. По их словам, они использовали нацистскую поэзию, которая выложена в открытом доступе в Google, и у них не было четких критериев отбора произведений на перевод. Они старались выбирать стихотворения, подходящие под российские реалии, — а подходило, по их словам, почти каждое — и отказывались от тех, где упоминались явные анахронизмы. Активисты старались сделать максимально близкий к оригиналу перевод, вплоть до сохранения принципа рифмовки. При этом авторы мистификации признались, что среди них нет ни профессиональных поэтов, ни профессиональных переводчиков.

«Менять не приходилось практически ничего. Кроме разве что замены „Германии“ на „Россию“ или „коричневой рубашки“ на просто форму. Конечно, иногда небольшие вольности в переводе были, но обусловленные именно эстетическими соображениями, а не тем, чтобы скрыть как-то исходник», — сказали они в интервью.

Поначалу авторы мистификации решили «просто набрать какую-то массу друзей, надеясь, что оно само выстрелит», и вскоре заметили, что Ракитина репостнул самый большой канал, посвященный Z-поэзии. После этого они сами стали обращаться в подобные группы с просьбой опубликовать их стихи, и большинство публиковало. Некоторые группы с несколькими сотнями тысяч подписчиков просили деньги за публикацию, но тогда создатели Ракитина отказывались от сотрудничества.

Лично вымышленному поэту писали мало, но поддерживали его творчество в комментариях. Авторы мистификации утверждают, что читатели на удивление не заметили подвоха и практически не критиковали творчество Z-поэта. «Один раз написали, что все верно, но косноязычно. И один раз пара человек расфрендила после стихотворения на день рождения Путина/фюрера», — вспоминают они в интервью.

На самом деле, все переведенные стихи можно разделить на три группы. Первая — это стихи, прославляющие войну и родину. Такая чистая Z-поэзия. Восторги от нее — это болезнь нынешней России. Вторые — это обычные стихи о переживаниях людей (прежде всего, горе утрат), которые, на самом деле, мог написать кто угодно в любой стране в любую эпоху. То, что они «патриотам» понравились, не означает, что они нашли и любят в них какие-то нацистские идеи. Просто нет какой-то особой русской духовности (культурного кода или с чем там еще любят сейчас носиться), которая как будто выделяет русских и ставит их выше по сравнению с остальными. Это то, что нам очень важно было показать. А третьи — это два стиха про «вождя». Мы были уверены, что такой бред ну никак не может зайти. Ну серьезно, прославлять кого-то в стихах таким образом в XXI веке — это только в Северной Корее возможно. И неожиданно эти стихи оказались чуть ли не самыми популярными. И никто не заметил подвоха.

Говоря о стихах настоящих Z-поэтов, активисты отметили, что в их творчестве попадаются хорошие произведения, хотя и редко — когда они пишут о настоящих человеческих чувствах. Подавляющее большинство Z- стихов в тематических пабликах создатели Ракитина сочли «ужасными». «У Ракитина в этом плане была проблема: чем лучше в художественном плане получалось стихотворение, тем меньше у него было шансов на успех», — отметили они.

На вопрос о том, насколько Z-поэзия имеет отношение к пропаганде Третьего Рейха, авторы мистификации ответили так:

Судя по тому, что мы могли взять практически любое стихотворение, перевести его и выдать за современное российское, очень близка. Особенно, конечно, в плане возвеличивания одного народа над всеми другими <…> Еще, конечно, совпадают идеи про долг родине. Вот отношении к вождю у Z-поэтов бывает разное, но у пропаганды, конечно, единое. Наверное, единственное отличие, которые мы заметили — в русской пропаганде и Z-поэзии нет идеи «дисциплины», которая достаточно часто встречается в немецких стихах нацистского периода.

С одной стороны, всегда хочется избегать таких сравнений из-за их условности. А с другой, они, конечно, напрашиваются сами собой. В последнее время в России — среди небольшого среза населения — стали очень популярны книги о Германии конца 30-х и начала 40-х. И одна вещь бросается в глаза, о которой мы никогда до этого не задумывались: и там, и здесь есть небольшое количество противников режима (небольшое, но это десятки или сотни тысяч); значительно больше, но не критично больше — ура-патриотов; но и там, и там огромное количество, подавляющее большинство людей, которые «пытаются смотреть в другую сторону». Одной из целей нашего проекта было то, чтобы там, куда они смотрят, не оказалось томика Z-поэзии.

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Создатели Ракитина назвали две причины, почему решили раскрыть мистификацию. Во-первых, по их словам, им было очень сложно находится в токсичной атмосфере Z-поэзии и нацистских произведений. Во-вторых, под стихами о войне и смерти они стали получать комментарии со словами благодарности от людей, которые потеряли близких на войне России с Украиной. «Это очень сложное чувство, когда ты всей душой ненавидишь эту войну, но этих людей, скорбящих от потери близкий, искренне жалко», — добавили авторы мистификации.

Они рассказали, что у них есть и другие проекты, помимо Геннадия Ракитина, но пока не стали раскрывать, какие. В ответ на вопрос, что будет с Z-поэтом, они ответили: «Не знаем. Но нацистских поэтов он переводить точно больше не будет».

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