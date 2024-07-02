СК отказался заводить уголовное дело из-за гибели в СИЗО Александра Демиденко, помогавшего украинским беженцам. По версии ФСИН, он покончил с собой

Следственный комитет по Белгородской области не стал возбуждать уголовное дело после гибели в следственном изоляторе волонтера из Белгорода Александра Демиденко, который помогал украинцам вернуться на родину из России.

«Данных, свидетельствующих о том, что в отношении Александра Демиденко совершено преступление, проверкой не установлено. Каких-либо противоправных действий в отношении указанного лица со стороны спецконтингента и сотрудников ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области не совершалось, что в том числе подтверждается средствами объективного контроля, имеющихся в учреждениях ФСИН России», — сообщили белгородскому изданию «Фонарь» в пресс-службе СК.

Александр Демиденко с весны 2022 года помогал украинским беженцам добираться из Белгорода до КПП на границе с Украиной. Многим из них он также предоставлял ночлег в своем доме.

В октябре 2023 года Демиденко дважды арестовывали по административному делу о публичном распитии алкоголя. Во время второго ареста на него завели уголовное дело о незаконном хранении оружия, после чего его перевели в СИЗО. Перед этим волонтера, рассказывал его сын, похитили бойцы чеченского полка «Ахмат», которые пытками и угрозами добивались от Демиденко признания в шпионаже.

В начале апреля стало известно, что Демиденко умер в белгородском следственном изоляторе. По версии ФСИН, волонтер покончил с собой. По словам сына Демиденко, за день до смерти его отцу предъявили обвинение в госизмене.