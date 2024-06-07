Страница Александра Демиденко во «ВКонтакте»

В начале апреля 2024 года волонтера Александра Демиденко, помогавшего украинским беженцам возвращаться в Украину, нашли мертвым в белгородском СИЗО. Во ФСИН утверждают, что он покончил с собой. Демиденко арестовали осенью 2023 года по уголовному делу о незаконном хранении оружия. Перед этим его похитили бойцы чеченского полка «Ахмат», которые пытками и угрозами добивались от него признания в шпионаже. «Новая газета Европа» публикует рассказ человека, который находился в том же СИЗО и был знаком с Демиденко (имя этого человека журналисты не называют по соображениям безопасности). «Медуза» приводит фрагменты этого текста.

Когда мы познакомились, договорились держать связь на прогулках. Однако прогулок не было из-за обстрелов. И вообще в последнее время никакой связи с Александром не было. Но до этого мы успели немного пообщаться. При первой встрече он рассказал, что помогал беженцам, предоставляя им место для временного проживания, и способствовал возвращению домой по безопасному маршруту.

Он строил планы на будущую жизнь. Обдумывал обустройство своего участка на хуторе Гремячий. Рассказывал, как любил гулять в окрестностях своего дома с котами, говорил, что места там очень красивые и он хотел бы проводить там экскурсии. Еще он мечтал, чтобы война скорее закончилась.

Его задержали на вокзале в Курске. Сотрудники ФСБ отвезли его в глухое место, где пытали электрошокером и стреляли из пистолета под ноги. Потом повезли в Белгород. Угрожали, что будут насиловать жену. Александр выпрыгнул из машины на ходу, но выжил.

Он много рассказывал о своих увлечениях и занятиях: учился в Бауманском университете в Москве, преподавал информатику, изучал языки программирования, много путешествовал по миру, увлекался и физикой, и историей, и математикой. Писал стихи. Он даже свое выступление на суде готовил в стихотворной форме. По правде говоря, я поражался этим человеком. И не было видно, что несвобода как-то ограничивает его.

Чаще всего история ареста одна и та же. Схватили и избили.

Интервью сына Александра Демиденко

«Отец хотел идти на максимальные риски» Белгородец Александр Демиденко помогал украинским беженцам вернуться домой. Его обвинили в незаконном хранении оружия — а через полгода нашли мертвым в СИЗО. Вот интервью его сына

Интервью сына Александра Демиденко

«Отец хотел идти на максимальные риски» Белгородец Александр Демиденко помогал украинским беженцам вернуться домой. Его обвинили в незаконном хранении оружия — а через полгода нашли мертвым в СИЗО. Вот интервью его сына