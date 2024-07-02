«Война тебя пережевывает и выплевывает. Остаются одни кости». Украинская поисковая группа «Черный тюльпан» эксгумирует останки погибших под Бахмутом Восемьсот пятьдесят девятый день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

The Washington Post: за год российские самолеты случайно сбросили на Белгородскую область 38 авиабомб.

Украинскому журналисту Дмитрию Гордону в российском суде заочно запросили 14 лет колонии.

Турция, Болгария и Румыния начали разминирование Черного моря.

В Белгороде пропало электричество и отключились светофоры. Причиной этого власти назвали «внешнее воздействие на энергообъект».

СБУ объявила, что сорвала попытку государственного переворота.

Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру.

Жизнь в Торецке

Российские войска активизировали попытки наступления на Торецк, расположенный в Бахмутском районе Донецкой области. Как писала «Медуза», в конце июня ВС РФ атакуют Торецк и соседний поселок Нью-Йорк с юга — со стороны Горловки. С юго-запада этот город пытаются окружить войска, наступающие на север от Авдеевки.

Как и множество других населенных пунктов Украины, рядом с которыми идут бои, Торецк сильно разрушен обстрелами, но некоторые жители все еще не покинули город. 1 июля 2024 года George Ivanchenko / Anadolu / Getty Images

В Торецке, сообщала 1 июля Национальная полиция Украины, остаются около пяти тысяч жителей, в Торецкой общине — около 10 тысяч человек George Ivanchenko / Anadolu / Getty Images

На фоне попыток российского наступления, отметили в Национальной полиции, многие жители Торецка и его окрестностей все-таки хотят эвакуироваться. За три дня из Торецкой общины было эвакуировано 711 жителей, из них 20 детей, сообщила Нацполиция 1 июля George Ivanchenko / Anadolu / Getty Images

Перебраться в более безопасное место жителям помогают полицейские при поддержке ГСЧС Украины, Донецкой областной военной администрации и местных властей. «Работают более 20 совместных групп, среди которых „Белые ангелы“ , парамедики, спецназовцы», — заявили в Нацполиции Украины George Ivanchenko / Anadolu / Getty Images

Последствия авиаудара по Днепру

Войска РФ постоянно наносят удары по Днепру. 1 июля российскими баллистическими ракетами были повреждены магазин в жилом районе города, разбиты крыши и окна в частных домах и многоэтажных жилых домах, сообщил глава региона Сергей Лысак. Пострадали, по его данным, семь человек, включая 15-летнего подростка. «Одна женщина госпитализирована, другие будут лечиться амбулаторно», — написал Лысак в своем телеграм-канале.

Поврежденное здание супермаркета в Днепре. 1 июля 2024 года Mykola Synelnykov / Reuters / Scanpix / LETA

Торговый зал супермаркета, пострадавшего от российского ракетного обстрла Mykola Synelnykov / Reuters / Scanpix / LETA Жители района Харькова, попавшего под ракетный удар 1 июля 2024 года Mykola Synelnykov / Reuters / Scanpix / LETA

Идентификация российских солдат

В местах, где шли бои, остаются останки погибших — как украинских, так и российских военных. Поиском, эксгумацией и опознанием погибших занимается, в числе прочих, украинская поисковая группа «Черный тюльпан». На фото работа «Черного тюльпана» в Донецкой области возле Бахмута.

Глава поисковой группы Алексей Юков, рассказывая о работе поисковой группы, в частности, говорил: «Война тебя пережевывает и выплевывает. Остаются одни кости. Россияне с самого начала должны были сказать войне „нет“ вместо „можем повторить“. Все мы видим цену этих „повторений“» ( цитата по украинскому New Voice) Pablo Miranzo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Процедура извлечения тел следующая, говорилось в репортаже о работе «Черного тюльпана»: поисковая группа эксгумирует останки, передает их в морг, в морге тела осматривают специалисты, описывают их, проводят забор ДНК Pablo Miranzo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press Останки военных РФ, обнаруженные «Черным тюльпаном», впоследствии предлагают передать российской стороне. «Если это тело украинского солдата, то добровольцы „Черного тюльпана“ выходят на связь с родственниками погибших и помогают следствию вести дело», — говорилось в репортаже Pablo Miranzo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

«Для меня это чья-то судьба. Это был чей-то сын, чей-то отец. Но даже несмотря на то, что это могут быть останки врага, мы все равно должны их забрать», — говорил Юков Pablo Miranzo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

В боях за Бахмут активное участие принимала ЧВК Вагнера, основанная Евгением Пригожиным. Как установили «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си», в битве за Бахмут погибли не менее 18329 человек, завербованных ЧВК, в основном, в российских колониях. В общей сложности из «бахмутской мясорубки» не вернулся каждый третий заключенный Pablo Miranzo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятьдесят восьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.