«Война тебя пережевывает и выплевывает. Остаются одни кости». Украинская поисковая группа «Черный тюльпан» эксгумирует останки погибших под Бахмутом Восемьсот пятьдесят девятый день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- The Washington Post: за год российские самолеты случайно сбросили на Белгородскую область 38 авиабомб.
- Украинскому журналисту Дмитрию Гордону в российском суде заочно запросили 14 лет колонии.
- Турция, Болгария и Румыния начали разминирование Черного моря.
- В Белгороде пропало электричество и отключились светофоры. Причиной этого власти назвали «внешнее воздействие на энергообъект».
- СБУ объявила, что сорвала попытку государственного переворота.
- Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру.
Жизнь в Торецке
Российские войска активизировали попытки наступления на Торецк, расположенный в Бахмутском районе Донецкой области. Как писала «Медуза», в конце июня ВС РФ атакуют Торецк и соседний поселок Нью-Йорк с юга — со стороны Горловки. С юго-запада этот город пытаются окружить войска, наступающие на север от Авдеевки.
Последствия авиаудара по Днепру
Войска РФ постоянно наносят удары по Днепру. 1 июля российскими баллистическими ракетами были повреждены магазин в жилом районе города, разбиты крыши и окна в частных домах и многоэтажных жилых домах, сообщил глава региона Сергей Лысак. Пострадали, по его данным, семь человек, включая 15-летнего подростка. «Одна женщина госпитализирована, другие будут лечиться амбулаторно», — написал Лысак в своем телеграм-канале.
Идентификация российских солдат
В местах, где шли бои, остаются останки погибших — как украинских, так и российских военных. Поиском, эксгумацией и опознанием погибших занимается, в числе прочих, украинская поисковая группа «Черный тюльпан». На фото работа «Черного тюльпана» в Донецкой области возле Бахмута.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятьдесят восьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.