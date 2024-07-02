Премьер Венгрии Виктор Орбан впервые с начала войны приехал в Украину

Обновление: Утром 2 июля Виктор Орбан приехал в Киев, сообщает «Украинская правда».

Financial Times со ссылкой на несколько источников сообщила, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан 2 июля приедет в Киев с первым после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину визитом.

Украину, отмечало издание, Орбан посетит вскоре после того, как пришла очередь Венгрии председательствовать в ЕС.

Среди лидеров стран ЕС и стран-членов НАТО Орбан, пишет FT, больше всего критиковал военную помощь Украине, а также не сразу поддержал начало переговоров о ее вступлении в Евросоюз.

Орбан также один из немногих лидеров иностранных государств, которые встречались с президентом РФ Владимиром Путиным после начала войны.

Почти все помимо Орбана лидеры стран ЕС побывали в Киеве после начала полномасштабного российского вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз приглашал Виктора Орбана, но ранее с визитами в Киев ездили представители венгерского правительства, но не сам премьер.

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