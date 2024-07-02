Минобороны РФ утверждает, что уничтожило пять украинских Су-27 на аэродроме Миргород. В Украине заявили, что «удар был», но потери «совсем не такие»

Российские войска 1 июля нанесли удар ракетами «Искандер-М» по военному аэродрому Миргород в Полтавской области, поразив семь украинских истребителей Су-27, заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве утверждают, что в результате удара уничтожены пять истребителей, а еще два самолета, находившиеся на ремонте, были повреждены. Пресс-служба Минобороны также опубликовало ролик, на котором, как утверждается, снят удар по самолетам.

Близкий к Воздушно-космическим силам РФ телеграм-канал Fighterbomber, опубликовавший накануне более продолжительную версию видео, пишет, что российские военные поразили не менее пяти самолетов. «В любом случае это самый результативный удар по аэродрому с нашей стороны с начала », — резюмирует канал.

Официально власти Украины произошедшее не комментировали, однако удар по аэродрому подтвердил бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, «удар был» и «есть определенные потери», но «совсем не такие», как приписывает себе армия РФ.

Он также напомнил, что российские военные регулярно обстреливают военные аэродромы Украины, и подчеркнул, что военнослужащие ВСУ прикладывают «невероятные усилия», чтобы защитить их. «Все так радуются, когда Силы обороны поражают на аэродромах оккупанта самолеты. А вот когда враг наносит удар, мы готовы растерзать в соцсетях всех и все. Это война, и, к сожалению, не без потерь техники», — написал Игнат.

Российские войска атакуют аэродром Миргород практически ежедневно, иногда — по несколько раз в день, пишет «Страна» со ссылкой на сообщения пресс-службы Воздушных сил ВСУ за июнь. Регулярным обстрелам также подвергается аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Журналисты полагают, что участившиеся удары по аэродромам — это отработка поражения истребителей F-16, которые, как ожидается, скоро поступят на вооружение ВСУ.

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