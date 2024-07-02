Петербургскому документалисту Всеволоду Королеву ужесточили приговор по делу о «фейках». Вместо трех лет дали семь

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор документалисту Всеволоду Королеву и назначил ему семь лет колонии общего режима вместо трех. Об этом 2 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В марте Выборгский суд Петербурга назначил Королеву три года колонии, признав его виновным в распространении «фейков» об армии (часть 2 статьи 207.3 УК). Прокурор просил ужесточить наказание и назначить документалисту девять лет колонии. Королев счел приговор незаконным и необоснованным, его адвокат просила отменить решение суда первой инстанции и оправдать ее подзащитного.

Королева задержали в июле 2022 года, его заключили под стражу. Уголовное дело в отношении Королева возбудили из-за двух записей во «ВКонтакте», опубликованных в марте и апреле 2022 года. В них документалист писал об убийствах мирных жителей Бучи и Бородянки Киевской области и обстрелах Донецка. Основанием для дела стала экспертиза, проведенная Центром экспертиз СПбГУ по запросу следствия. Независимые эксперты говорили, что слова Королева вырвали из контекста.

Как отмечает «Фонтанка», в соответствии с первым приговором и временем, проведенным в СИЗО, Всеволод Королев мог выйти на свободу уже 17 июля 2024 года.

Всеволод Королев — поэт, участник движений «Наблюдатели Петербурга» и «Узник онлайн», автор журнала «Дискурс». Он участвовал в акциях в поддержку Алексея Навального и протестовал против войны в Украине. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Королев снимал документальные фильмы о журналистке RusNews Марии Пономаренко, приговоренной к шести годам по делу о «фейках» об армии и о художнице Саше Скочиленко, которую тоже обвинили в «фейках» и приговорили к семи годам колонии.