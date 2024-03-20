Петербургского документалиста Всеволода Королева приговорили к трем годам по статье о «фейках» про армию

Выборгский районный суд Петербурга приговорил режиссера-документалиста Всеволода Королева к трем годам колонии общего режима по обвинению в распространении «фейков» про армию (часть 2 статьи 207.3 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Кроме того, суд на четыре года лишил Королева права администрировать сайты в интернете.

Королева задержали в июле 2022 года. Его обвинили в распространении «фейков» из-за двух постов во «ВКонтакте», опубликованных в марте и апреле, в которых он писал об убийстве мирных жителей Бучи и Бородянки Киевской области и обстрелах Донецка.

Основанием для обвинения стала экспертиза, проведенная Центром экспертиз СПбГУ по запросу следствия. Защита документалиста и он сам просили признать ее недействительной, утверждая, что выводы экспертов содержат множество ошибок. Исследование раскритиковали и независимые эксперты, отмечавшие, что фразы Королева «были вырваны из контекста».

Гособвинение запрашивало для Королева девять лет лишения свободы. В последнем слове он заявил, что несогласен с обвинением и прочитал стихотворение Григория Дашевского.

«Мемориал» признал Королева политзаключенным.

Всеволод Королев — поэт, участник движений «Наблюдатели Петербурга» и «Узник онлайн», автор журнала «Дискурс». После начала полномасштабной войны в Украине Королев снимал документальные фильмы о журналистке RusNews Марии Пономаренко, приговоренной к шести годам по делу о «военных фейках» и о художнице Саше Скочиленко, которую также обвинили в распространении «фейков» про армию и приговорили к семи годам колонии.