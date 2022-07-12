В Петербурге задержан автор фильмов про дела о распространении «фейков» про армию Всеволод Королев. Его подозревают по той же статье

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В Санкт-Петербурге по делу о распространении «заведомо ложной информации» о российской армии задержан активист Всеволод Королев, снимавший фильмы про дела по той же статье. Об этом сообщают проект «Сетевые свободы» и издание «Бумага».

«Речь идет о событиях в Буче, Бородянке и Донецке. Следователь намерен требовать в суде помещения Всеволода Королева под стражу», — пишут «Сетевые свободы».

Королева обвиняют в распространении ложной информации «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды», что предполагает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Сергей Королев снял фильмы про концерт в поддержку художницы Саши Скочиленко и про дело журналистки Марии Пономаренко, которых также обвиняют по статье о «фейках».

По подсчетам «Сетевых свобод», это семидесятое дело по этой статье.