В деле о подготовке «покушений» на пропагандистку Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак появились три новых фигуранта. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», принадлежащий Собчак.

Один из задержанных — восьмиклассник по имени Павел, двое других — студент колледжа связи Андрей Детковский и монтажник Сергей Короленков. Их задержали еще 7 мая в рамках дела о хулиганстве, а позже избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Восьмикласснику и студенту также вменяют статью о подготовке теракта. Следствие, отмечает «Осторожно, новости», не будет просить об их аресте.

По версии следствия, задержанные связаны с деятельностью «Параграфа-88» — ультраправой группировки, которая якобы готовила покушения на Симоньян и Собчак.

ФСБ объявила о предотвращении покушений на Симоньян и Собчак в июле 2023 года. По версии спецслужбы, убийство готовили члены ультраправой группировки «Параграф-88», которым Служба безопасности Украины якобы обещала по полтора миллиона рублей за каждое убийство. Тогда сообщалось об аресте восьмерых фигурантов дела.