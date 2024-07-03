«Здесь повсюду прикопаны вражеские тела. Никто не будет рисковать гнать технику, чтобы вывезти их». Что происходит на передовой, где держат оборону бойцы ВСУ Восемьсот шестидесятый день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Виктор Орбан впервые с начала войны приехал в Украину. Он предложил Владимиру Зеленскому подумать о прекращении огня для начала мирных переговоров.

Главу аннексированной ЛНР Леонида Пасечника в Украине заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Нидерланды выдали лицензию на экспорт истребителей F-16 в Украину.

Минобороны России заявило об уничтожении пяти украинских Су-27 в Миргороде. В ВСУ утверждают, что потери «совсем не такие».

Российский суд объявил Александра Невзорова и его жену «экстремистским объединением».

Виктор Орбан в Киеве

В Киеве после начала полномасштабной войны побывали лидеры почти всех стран Европы, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. При этом Орбан был одним из немногих лидеров иностранных государств, кто в это время встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 июля Орбан все-таки приехал в Киев. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых, как сообщил сам Орбан, предложил прекратить огонь на той линии соприкосновения с российскими войсками, которая есть на данный момент. Зеленский публично предложение Орбана не прокомментировал. Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в свою очередь сообщил, что Зеленский разъяснил Орбану, что такие процессы, как прекращение огня, не могут рассматриваться в отрыве от саммитов мира, которые проводятся по инициативе украинской стороны (Россия в них не участвует).

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Киев, 2 июля 2024 года Пресс-служба президента Украины / AFP / Scanpix / LETA

Украинские солдаты «на нуле» в Харьковской области

Российские войска в мае начали наступление в приграничных районах Харьковской области. В конце июня «Медуза» в сводке о ходе боев писала, что ВСУ удалось остановить российское наступление под Харьковом, но на других участках сдержать войска РФ пока не получается. Украинскому фотографу Константину Либерову удалось побывать с бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «на нуле» — непосредственно на передовой. Вот снимки, которые он сделал, с комментариями автора.

«Заход на позиции и выход с них — только ночью, идти пешком и бегом в полной темноте 5-9 километров в одну сторону, в зависимости от ситуации, в полной амуниции, с боекомплектом и провизией», — пишет Либеров в своем инстаграме Liberov Kostiantyn / Libkos / Getty Images

Liberov Kostiantyn / Libkos / Getty Images Liberov Kostiantyn / Libkos / Getty Images

«Простреливается все из всего, КАБы (управляемые авиационные бомбы, здесь и далее — прим. „Медузы“), ПТУР (противотанковая управляемая ракета), артиллерия, дроны противника видят каждый твой шаг. На подъезде к позициям нашу машину пытается поймать ПТУР. FPV постоянно висит над окопами, ожидая, что вы совершите ошибку и выдадите себя» Liberov Kostiantyn / Libkos / Getty Images

Liberov Kostiantyn / Libkos / Getty Images

«Жара. Здесь она ощущается совершенно иначе даже в тени той маленькой тесной норки, в которой не разогнуться, что служит вам прибежищем и укрытием. Как же хочется сбросить с себя тот проклятый броник (бронежилет), сбросить с себя все. Но двенадцать подряд пролетов ствольной артиллерии по соседней позиции, что в двухстах метрах от вас — убедительнее теплового удара. Солнце тебя не убьет (разве?), а обломок — может», — рассказывает Либеров Liberov Kostiantyn / Libkos / Getty Images

«Ты слышишь их слишком близко, даже видишь в маленькое отверстие между перекрытием, но ничего не можешь сделать. Так что ты сидишь, сидишь и просто надеешься, что тебя не достанут сегодня, тебе повезет сегодня», — пишет фотограф Liberov Kostiantyn / Libkos / Getty Images

Liberov Kostiantyn / Libkos / Getty Images

«Запах. Пот и смерть. Здесь повсюду прикопаны вражеские тела. Никто не будет рисковать гнать технику, чтобы вывезти их. Так что ребята просто самостоятельно присыпают их землей, чтобы можно было дышать», — вспоминает Либеров Liberov Kostiantyn / Libkos / Getty Images

«Ни одна книга или фильм об ужасах прошлых войн не покажет вам, через какой ад проходят украинские пехотинцы сегодня. Как минимум, тогда не было дронов, которые видят каждый твой шаг и будут преследовать до последнего. Это жизнь в условиях постоянного, не стихающего напряжения даже во время отрывистого тревожного сна» Liberov Kostiantyn / Libkos / Getty Images

Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятьдесят девятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.