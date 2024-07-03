«Здесь повсюду прикопаны вражеские тела. Никто не будет рисковать гнать технику, чтобы вывезти их». Что происходит на передовой, где держат оборону бойцы ВСУ Восемьсот шестидесятый день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Виктор Орбан впервые с начала войны приехал в Украину. Он предложил Владимиру Зеленскому подумать о прекращении огня для начала мирных переговоров.
- Главу аннексированной ЛНР Леонида Пасечника в Украине заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.
- Нидерланды выдали лицензию на экспорт истребителей F-16 в Украину.
- Минобороны России заявило об уничтожении пяти украинских Су-27 в Миргороде. В ВСУ утверждают, что потери «совсем не такие».
- Российский суд объявил Александра Невзорова и его жену «экстремистским объединением».
Виктор Орбан в Киеве
В Киеве после начала полномасштабной войны побывали лидеры почти всех стран Европы, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. При этом Орбан был одним из немногих лидеров иностранных государств, кто в это время встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 июля Орбан все-таки приехал в Киев. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых, как сообщил сам Орбан, предложил прекратить огонь на той линии соприкосновения с российскими войсками, которая есть на данный момент. Зеленский публично предложение Орбана не прокомментировал. Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в свою очередь сообщил, что Зеленский разъяснил Орбану, что такие процессы, как прекращение огня, не могут рассматриваться в отрыве от саммитов мира, которые проводятся по инициативе украинской стороны (Россия в них не участвует).
Украинские солдаты «на нуле» в Харьковской области
Российские войска в мае начали наступление в приграничных районах Харьковской области. В конце июня «Медуза» в сводке о ходе боев писала, что ВСУ удалось остановить российское наступление под Харьковом, но на других участках сдержать войска РФ пока не получается. Украинскому фотографу Константину Либерову удалось побывать с бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «на нуле» — непосредственно на передовой. Вот снимки, которые он сделал, с комментариями автора.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятьдесят девятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.