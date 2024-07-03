МВД объявило в розыск учительницу из Подмосковья, которая рассказала ученикам о преступлениях армии РФ в Буче. На нее завели дело о «фейках» из-за жалоб родителей

МВД объявило в розыск 65-летнюю учительницу русского языка и литературы Наталью Таранушенко, против которой возбудили уголовное дело о «фейках» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) из-за доноса родителей учащихся. На карточку розыска обратила внимание «Медиазона».

По данным Astra, дело на педагога завели 10 июня. Поводом для уголовного преследования послужил классный час «Урок добра», который Таранушенко провела в школе № 1 в подмосковном городе Протвино еще в 2022 году.

На этом уроке преподавательница рассказала ученикам про преступления российской армии в Буче, показала им несколько роликов из украинских СМИ и назвала российское вторжение в Украину нарушением международного права, писало «Агентство».

В конце урока преподавательница «извинилась за свое мнение» перед учащимися, а также добавила, что нигде, кроме России, жить не хочет, отмечала Baza. После занятия дети спросили, не огорчится ли она, если ее уволят за такие слова. «За то, что я вам говорю, — нет», — ответила учительница.

Вскоре на Таранушенко начали поступать жалобы родителей — учительнице сделали выговор и отстранили ее от должности классного руководителя, однако увольнять не стали.

По данным «Агентства», на преподавателя пожаловались два родителя: участник войны в Украине Артем Александров и предприниматель Дмитрий Наавгуст, отправляющий помощь на фронт. В жалобе на учительницу они сообщили, что слова женщины «причинили психологические травмы и душевные страдания их детям».

Позднее они перевели своих детей в другие школы, однако Наавгуст продолжил писать жалобы на Таранушенко. Правоохранители несколько раз отказывали ему в возбуждении уголовного дела, поскольку не находили в действиях педагога состава преступления.

Согласно Astra, дело было возбуждено по материалам проверки ФСБ и Центра по противодействию экстремизму. Спустя два дня Таранушенко уехала из России в «одну из неевропейских стран», рассказали «Агентству» знакомые учительницы.

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