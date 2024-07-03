Bloomberg рассказал, что Россия совместно с Китаем разрабатывает дроны, аналогичные «Шахедам». В Кремле подтвердили сотрудничество «во всех областях»

Российские и китайские компании начали совместную разработку ударного беспилотника, похожего по характеристикам на иранские «Шахеды», которые Россия использует в войне с Украиной, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

По данным источников издания, в 2023 году прошли переговоры о сотрудничестве, а в 2024 году начались разработка и тестирование, которые проводятся в рамках подготовки к отправке дронов в Россию. В Украине китайские беспилотники, по словам собеседников Bloomberg, еще не использовались.

Модель дрона источники не называют, но китайские оборонные сайты и СМИ сообщали, что в стране разрабатывается ударный беспилотник под названием Sunflower 200, который по описанию похож на иранский «Шахед 136».

По оценкам США, говорит один из источников Bloomberg, Китай обдумывает, стоит ли отправлять в Россию полностью построенные беспилотники, но тем временем отправляет компоненты для их сборки. Собеседники издания отмечают, что Китай может производить беспилотники, подобные «Шахедам», гораздо быстрее Ирана или России — и этот факт вызывает беспокойство.

Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай не поставляет оружие сторонам украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

При этом сотрудничество с Китаем «во всех областях» подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о публикации Bloomberg. «У нас с Китаем развитые торгово-экономические отношения, у нас очень большой объем товарооборота с Китаем. <…> Тоже есть определенные проблемы, но мы достаточно успешно все это решаем, продолжаем диалог, работаем по линии очень рабочих групп, различных комиссий, эта работа будет продолжаться», — сказал Песков.

Российские войска с 2022 года используют в Украине разработанные в Иране ударные дроны-камикадзе «Шахед-131/136» (в армии они также проходят под названием «Герань»). Летом 2023 года российские журналисты опубликовали большое расследование о массовой сборке иранских дронов на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. По данным The Washington Post, к лету 2025 года Россия планирует произвести шесть тысяч таких дронов.

США и их союзники неоднократно предупреждали Пекин, который занимает нейтральную позицию относительно войны в Украине, о недопустимости прямых поставок в Россию оружия или боеприпасов. В апреле 2024 года Белый дом пригрозил санкциями китайским компаниям, если они продолжат поставлять Москве компоненты или товары двойного назначения, которые обеспечивают развитие российского ОПК. До этого ряд западных изданий писал, что Китай помогает России наращивать оборонную промышленность, предоставляя беспилотные и ракетные технологии, спутниковые снимки и оборудование.

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