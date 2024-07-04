В Праге судят чешского добровольца, который воевал с Россией на стороне Украины Его обвиняют в мародерстве

Katerina Sulova / CTK / ddp / Vida Press

Суд в Праге приступил к рассмотрению дела бывшего военнослужащего Филипа Симана, которого обвиняют в мародерстве — и в том, что он в нарушение закона поступил на службу в армию Украины. Об этом сообщают чешские издания CTK, Seznam, Zpravy и Novinky.

По утверждению прокуратуры, Филип Симан в конце марта 2022 года, не имея разрешения на службу в иностранной армии, вступил в украинский добровольческий батальон «Карпатская Сечь». В Украине он прошел базовую военную подготовку, а потом стал командиром отряда из 12 человек, который должен был проводить патрулирование и «зачистки» в районе Ирпеня и Бучи. В апреле 2022 года Филип Симан был задержан украинскими военными. Потом его отправили на родину.

Обвинение утверждает, что Симан забирал себе вещи погибших солдат и мирных жителей. Его подозревают в краже ювелирных изделий, слитков золота и серебра, наличных денег и оружия — а также дыхательной маски из самолета Ан-225 «Мрия», который был уничтожен российскими военными в начале войны.

Филип Симан признал в суде, что у него не было разрешения на службу в иностранной армии. По его словам, он решил пойти на войну с учетом заявлений политиков, которые обещали, что чехам, которые воюют на стороне ВСУ, не будет грозить уголовная ответственность.

В июне 2022 года Симан признался в разговоре с журналистами Seznam Zpravy, что крал ценные вещи в Украине. Он говорил, что «не делал ничего такого, чего не делали другие». «Командир сказал мне, что военные трофеи есть военные трофеи. Оглядываясь назад, я признаю, что это, наверное, было глупо», — сказал Филип Симан. На заседании суда он утверждал, что солгал в интервью, чтобы «выглядеть лучше, интереснее». «Это неправда, что я использовал свое положение для обогащения», — заявил он.

Филипу Симану могут назначить до пяти лет лишения свободы по статье о службе в иностранной армии. Статья о мародерстве предусматривает больший срок. «Это из разряда особо тяжких преступлений. Нижний предел наказания — восемь лет, верхний — двадцать лет», — сказал юрист Томаш Грживна, сотрудник Карлова университета.