Чехия запретила въезд россиянам без биометрических паспортов

Чехия с 3 июля перестала признавать небиометрические паспорта Российской Федерации, сообщает агентство CTK со ссылкой на чешское министерство иностранных дел.

«Если гражданин России появляется в Чехии с небиометрическим паспортом, то он или она находится здесь нелегально, и мы пытаемся решить, что с ними делать», — заявила представитель ведомства Мариана Вернерова. Она пояснила, что документы старого образца легче подделать.

Министр иностранных дел страны Ян Липавский в соцсети Х написал, что новое требование к россиянами обусловлено вопросами безопасности. «Мы не будем ждать очередной диверсии. Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдает. Поэтому россиянам будет недостаточно паспортов с небиометрическими данными, которым, в частности, пользовались убийцы из », — подчеркнул Липавский.

Как пишет CTK, власти Чехии призывают другие европейские страны ввести аналогичные ограничения. Ранее стало известно, что Дания перестала впускать россиян с небиометрическими паспортами.

Ранее власти Чехии предложили ввести ограничения на передвижение российских дипломатов по Евросоюзу в рамках борьбы с предполагаемыми агентами российской разведки. В частности, Чехия предложила принимать от дипломатов из РФ при оформлении документов только биометрические паспорта.

В России сейчас выдается два типа загранпаспортов. Биометрические сроком на десять лет и небиометрические — на пять.