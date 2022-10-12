Чехия запретит россиянам въезд по туристическим визам с 25 октября

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С 25 октября граждане России не смогут въехать в Чехию по туристической шенгенской визе, выданной любым государством Евросоюза. Об этом, как пишет издание Novinky, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавски.

«Мы [правительство] вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, культуры и спорта. Им будет запрещен въезд в Чехию. Это касается прежде всего российских граждан, которые прибывают через аэропорт в Праге», — сказал он. — В ситуации, когда российский режим бомбит гражданские объекты, мы не можем закрывать на это глаза».

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил, что все члены правительства согласились с этим решением. «Эта мера, которая выражает четкую позицию Чешской Республики», — заявил он.

В сентябре въезд по туристическим визам для россиян закрыли Польша, Латвия, Литва и Эстония. При этом введенное ограничение касалось только внешней границы Евросоюза, таким образом в эти страны можно въехать из соседних государств. Позже к ограничениям для россиян присоединилась Финляндия.

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