«Коммерсант»: в Рязани по делу о мошенничестве задержали полковника Артема Городилова. Его считают ответственным за убийства мирных жителей в Буче

Сотрудники ФСБ задержали в Рязани полковника российской армии Артема Городилова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсант» без ссылок на источники.

Что вменяется Городилову — неизвестно. В материалах дела он, по данным «Коммерсанта», числится подозреваемым.

После задержания, как пишет «Коммерсант», Городилова доставили в Москву и передали представителям Главного военного следственного управления Следственного комитета. По словам собеседника издания, в этот же день следствие намерено обратиться в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

В декабре 2022 года газета The New York Times опубликовала расследование убийств мирных жителей в Буче во время российской оккупации. Издание установило, что к убийствам на улице Яблонской, где было обнаружено самое большое число погибших в городе, причастны военные 234-го десантно-штурмового полка из Пскова под командованием Артема Городилова.

В расследовании The New York Times Городилов фигурировал как подполковник. Минобороны России в феврале 2024 года в сообщении о вручении наград военнослужащим Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ называло Городилова полковником и командиром подразделения. По данным «Коммерсанта», звание «гвардии полковник» было присвоено Городилову указом министра обороны в апреле 2022 года за бои в Киевской области.

В феврале 2023 года Городилов попал под санкции США за «участие в грубых нарушениях прав человека, а именно во внесудебных казнях».

расследование убийств мирных жителей в буче

The New York Times установила имена причастных к убийствам в Буче. Это военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка из Пскова

расследование убийств мирных жителей в буче

The New York Times установила имена причастных к убийствам в Буче. Это военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка из Пскова