Полиция Чехии завершила расследование на складах боеприпасов в деревне Врбетица, которые, по версии следствия, в конце 2014 года устроили агенты российского ГРУ. Об этом говорится в совместном заявлении чешской полиции и Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ).

«NCOZ установил, что российская военная разведка была причастна к организации взрывов и гибели чешских граждан, включая тот факт, что это была не единственная подобная акция, а часть реализации программы долгосрочной подрывной деятельности российской военной разведки на территории Европейского союза и Украины», — говорится в заявлении ведомств.

По версии следствия, к взрывам на военных складах причастны сотрудники ГРУ из «подразделения 29155, предназначенного для проведения диверсионных операций за рубежом» (вероятно, речь идет о войсковой части ГРУ № 29155 — прим. «Медузы»). Их имена в заявлении не сообщаются. Ранее Чехия обвиняла в причастности к взрывам в Врбетице предполагаемых сотрудников ГРУ России .

Ведомства считают, что мотивом ГРУ было «воспрепятствовать поставке оружия и боеприпасов в регионы, где проводила свои операции российская армия». Как сообщалось, хранившееся на складах в Врбетице оружие должны были отправить в Украину.

При этом чешским правоохранительным органам пришлось приостановить дальнейшее рассмотрение дела, поскольку преследование ответственных за взрывы в Врбетице, которые находятся в России, невозможно.

В заявлении отмечается, что для продолжения расследования полиции Чехии не хватает «некоторой информации», в том числе данных о передвижении сотрудников ГРУ по территории Чехии. «Можно только предполагать, какие задачи выполняли отдельные сотрудники ГРУ, находившиеся в Чехии и соседних странах, или сколько других агентов российских вооруженных сил и их пособников участвовали в нападении», — говорится в пресс-релизе чешской полиции.

Кроме того, продолжение расследования затруднено отказом России сотрудничать с чешским следствием и выдать подозреваемых. Власти РФ, как утверждается в заявлении полиции Чехии, не стали выполнять требования о международной правовой помощи, объяснив отказ тем, что «обработка чешского запроса может нанести ущерб суверенитету, общественному порядку и интересам РФ».