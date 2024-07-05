Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и Приморско-Ахтарск. Под удар попали НПЗ и жилой дом. Погиб ребенок, есть пострадавшие

Украинские беспилотники в ночь на 5 июля атаковали Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Приморско-Ахтарск расположен на берегу Азовского моря. По данным ВСУ, российские войска регулярно запускают из Приморска-Ахтарска беспилотники в направлении Украины.

Губернатор заявил, что российские силы ПВО сбили в городе несколько беспилотников. При падении обломков сбитых дронов, по словам Кондратьева, в городе повреждены гражданские объекты, в частности, трехэтажный многоквартирный дом и электроподстанция, обеспечивающая электричеством значительную часть города.

В телеграм-каналах появились фотографии поврежденного дома.

Также телеграм-каналы публикуют видеозаписи, на которых, как утверждается, показаны взрывы в районе жилого дома и на электроподстанции.

Внимание. На видео есть мат.

Первоначально Кондратьев сообщил, что пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Утром 5 июля глава края уточнил, что пострадавшая шестилетняя девочка умерла в больнице от полученных ранений.

Под удар беспилотников также попал Ростов-на-Дону, работали системы ПВО, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «В результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе», — заявил глава региона. По предварительной информации властей, пострадавших нет.

Возникло три очага возгорания на левом берегу Дона, утверждает телеграм-канал Shot, связанный с Life. По его данным, целью удара могла стать ТЭЦ-2. По словам местных жителей, пишет Shot, атака стала одной из самых массированных за последнее время.

По неподтвержденной информации, которую публикует телеграм-канал Astra, в Ростове атакован местный филиал Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (ОАО «НЗНП филиал Ростовский»), расположенный на левом берегу Дона. Astra опубликовала видео, на котором виден один из возникших пожаров.

Об атаке ВСУ также сообщил глава Курской области Алексей Смирнов. По его словам, украинская ракета атаковала слободу Белая в Беловском районе, в результате чего повреждены здание музыкальной школы и магазины. Никто из жителей не пострадал.

Министерство обороны РФ утверждает, что в ночь на 5 июля дежурные средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Краснодарским краем, сбили или подавили 10 дронов над Ростовской областью. Кроме того, российские военные утверждают, что ПВО сбили 26 дронов над территорией аннексированной Запорожской области.

Министерство обороны РФ регулярно атакует Украину беспилотниками и обвиняет ВСУ в атаках на российские города. В ночь на 5 июля, как заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, российские войска атаковали Украину 32 беспилотниками «Шахед», запущенными из Курска и Приморска-Ахтарска. Утверждается, что украинские ПВО сбили все 32 дрона в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях. В Киевской области, по данным властей, в результате атаки, повреждены шесть частных домов и один автомобиль, никто не пострадал. О последствиях атаки в других регионах не сообщается.

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