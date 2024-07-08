Российские солдаты сдаются в плен в Донецкой области. В Харькове помогают пожилым людям, которые покинули свои дома из-за войны Восемьсот шестьдесят пятый день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

В Воронежской области после атаки дронов на одном из складов начался пожар с «детонацией взрывоопасных объектов». Власти объявили режим ЧС.

Журнал Forbes написал, что армия РФ потеряла 99 тысяч человек в боях за Часов Яр. В ВСУ заявили, что российские потери в 20 раз меньше.

«Военкор» Владимир Романов извинился за слова о том, что чеченский отряд «Ахмат» стоит за спинами срочников в Белгородской области.

В Дагестане в пять раз увеличили выплату для участников вторжения в Украину — до 500 тысяч рублей.

The New York Times: Минфин США предложил новые санкции против российских нефтяных танкеров, но Белый дом опасается что они вызовут рост цен на бензин.

Российский военнослужащий в плену у ВСУ

Россия и Украина провели последний на настоящий момент обмен пленными в июне. В рамках обмена стороны вернули по 90 человек каждая. Сколько всего украинцев и россиян находятся в плену, точно неизвестно. В июне президент РФ Владимир Путин заявлял, что в украинском плену находятся 1348 россиян, в российском плену — 6465 украинских военных. Однако подтвердить достоверность этих данных, как и многого другого, что публично говорит Путин, невозможно.

В начале июля широкий резонанс в России и Украине получило видео, на котором военный убивает раненого сослуживца. По версии главы расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев, на видео, снятом в районе Работино Запорожской области, — российские солдаты. Российские «военкоры», в свою очередь, утверждают, что это «фейк», а российское телевидение, показавшее фрагмент видео, объявило, что на нем сняты украинские военные.

Также в начале июля The New York Times опубликовала рассказ военного врача иностранного подразделения ВСУ, утверждающего, что его сослуживец убил сдавшихся в плен россиян. Прямых доказательств, подтверждающих его рассказ, нет, однако есть косвенные улики.

Российский военный на фото, которое опубликовано ниже, попал в плен в Донецкой области. На снимках, сделанных 6 июля, он ждет отправки в лагерь для пленных. Предполагается, что в будущем его обменяют на украинских военных, находящихся в плену в России.

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Шелтер для пожилых одиноких людей в Харькове

Из-за войны жители многих населенных пунктов Украины вынуждены покинуть свои дома, среди них есть пожилые и одинокие люди, которым в этой ситуации особенно трудно. В Харькове о пожилых людях, которым пришлось эвакуироваться, например, из Волчанска, за который иду бои, заботятся в шелтере «Большая семья». Шелтер существует благодаря добровольцам, одна из которых — архитектор и волонтер Ольга Клейтман. В интервью украинскому «5 каналу» она рассказывала: «Мы узнали, что в городе осталось очень много людей и в разбомбленных квартирах, и просто людей, нуждающихся в круглосуточной помощи. Их бросили, и они одни в подъезде остались. Мы вынуждены были арендовать рабочее общежитие, которое совсем не приспособлено для этого».

Шелтер существует благодаря добровольцам, одна из которых — архитектор и волонтер Ольга Клейтман. В интервью украинскому «5 каналу» она рассказывала : «Мы узнали, что в городе осталось очень много людей и в разбомбленных квартирах, и просто людей, нуждающихся в круглосуточной помощи. Их бросили, и они одни в подъезде остались. Мы вынуждены были арендовать рабочее общежитие, которое совсем не приспособлено для этого». Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

В шелтере, говорилось в телерепортаже, постоянно дежурят медсестры, пожилых людей также навещают врачи из городской поликлиники, говорилось в репортаже Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Многие пожилые люди, оказавшиеся в шелтере, не могут самостоятельно обслуживать себя Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Шелтер существует исключительно благодаря пожертвованиям. Для пожилых людей пребывание в шелтере полностью бесплатно Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Артиллерия ВСУ в Донецкой области

Попытки наступления российских войск в Донецкой области сдерживают, в числе прочих, бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ имени гетмана Тараса Трясило.

На вооружении у 43-й отдельной артиллерийской бригады стоят самоходные пушки 2С7 Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Самоходная пушка 2С7, использующая 203-миллиметровые снаряды, была разработана в СССР и принята на вооружение в 1975 году Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Модифицированная версия этой самоходной пушки большой мощности производилась до 1990 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот шестьдесят четвертого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.