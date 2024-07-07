В Воронежской области после атаки дронов на одном из складов начался пожар с «детонацией взрывоопасных объектов». Власти объявили режим ЧС

Обновлено. В Подгоренском районе, где продолжается «детонация взрывоопасных объектов», введен режим ЧС, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения. В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома, пожар уже потушили.

В Подгоренском районе Воронежской области после падения обломков сбитых беспилотников загорелся один из складов и началась «детонация взрывоопасных объектов», сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, в ночь на 7 июля несколько дронов были сбиты силами ПВО. По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет, заявил Гусев. Однако с жителями близлежащих населенных пунктов провели инструктаж, а для их эвакуации подготовили автобусы. О том, что хранилось на складе, Гусев не сообщил.

Минобороны России об атаке дронов в Воронежской области не сообщало. Как утверждает ведомство, в течение ночи средства ПВО уничтожили только один украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков о последствиях уничтожения дрона пока не сообщал.