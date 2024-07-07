Минфин США предложил новые санкции против российских нефтяных танкеров, но Белый дом опасается что они вызовут рост цен на бензин

Министерство финансов США предложило новые санкции, предусматривающие ограничения для российского «теневого флота» — старых танкеров, перевозящих нефть по цене выше установленного в конце 2022 года потолка в 60 долларов за баррель, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников Белого дома.

Сейчас под санкциями США находятся 20 танкеров «теневого флота» из примерно 120. Чиновники Минфина предлагают администрации президента США Джо Байдена накладывать и на них штрафные санкции, которые могли бы ограничить продажи этих кораблей или вынудить их выйти из эксплуатации.

Однако экономические советники президента в Белом доме опасаются, что это может привести к росту цен на бензин в США, что, в свою очередь, грозит ущербом предвыборной кампании Байдена.

При этом нынешние и бывшие чиновники Минфина представили анализ, показывающий, что риски серьезного воздействия на нефтяной рынок невелики. Аналитики в том числе собрали последствия предыдущих правоприменительных действий, чтобы показать, что ни одно из них не оказало большого влияния на нефтяной рынок, и предлагают поэтапно налагать штрафы на танкеры, чтобы минимизировать перепады цен, но это не убеждает администрацию Байдена. Предлагаемые санкции против российского «теневого флота», как пишет The New York Times, остаются на рассмотрении.

Старший советник Байдена Амос Хохштейн заявил, что действия Белого дома по соблюдению санкций, направленные на взимание платы с России, Ирана и других игроков, вместе с этим предотвращают скачок цен на энергоносители, который не только нанесет ущерб американским потребителям, но и увеличит доходы тех же России и Ирана.

После установления ценового потолка (он запрещает компаниям из стран «Большой семерки» и Евросоюза перевозить и страховать российскую нефть, купленную дороже 60 долларов за баррель) Россия начала использовать для экспорта «теневой флот» — старые танкеры, которые отключают маячки, чтобы уйти из системы слежения. Оперирует ими в основном российская государственная компания «Совкомфлот», уже включенная в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза.

К концу 2023 года обход нефтяного потолка, как подсчитали журналисты, обошелся России в 11 миллиардов долларов — меньше, чем она заработала на продаже нефти за один только октябрь 2023-го.

О желании администрации Джо Байдена сохранить стабильные цены на бензин и опасениях из-за этого вводить жесткие санкции против российской нефтегазовой отрасли также рассказала The Wall Street Journal в конце июня 2024 года. В итоге, по данным газеты, санкции США, введенные 12 июня, оказались более мягкими, чем ожидалось — нефтяную промышленность они почти не затронули.

работают ли санкции против российской нефти

Санкции против российской нефти работали весь 2023 год, но ее добыча не упала, а бурение — на рекордно высоком уровне. Выходит, угрозы Запада совсем не действуют?

работают ли санкции против российской нефти

Санкции против российской нефти работали весь 2023 год, но ее добыча не упала, а бурение — на рекордно высоком уровне. Выходит, угрозы Запада совсем не действуют?