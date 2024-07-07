Российский «военкор» Владимир Романов опубликовал видео с извинением за то, что в одной из своих сводок с фронта назвал бойцов чеченского подразделения «Ахмат» , которые «стоят за срочниками» в Белгородской области.

5 июля Романов выпустил 10-минутное видео, в котором рассказывал о своей поездке на фронт. В числе прочего Романов упомянул Белгородскую область и расстановку сил на границе с Харьковской областью. «На границе у нас в Белгородской области стоят срочники, такая реальность. Тиктокеры стоят за ними, а срочники у нас впереди», — сказал Романов.

7 июля в телеграм-канале Романова появилось видео с подписью «Пояснение к опубликованной мною ранее информации о расстановке подразделения „Ахмат“ на Северном направлении». В нем Романов, сидя рядом с бойцом в камуфляже, говорит, что он «в гостях у подразделения „Ахмат“» и хочет «внести ясность» в опубликованное недавно видео.

«Не буду юлить, имелось в виду подразделение „Ахмат“», — говорит Романов, поясняя, кого он назвал «тиктокерами». «Сегодня имел возможность побеседовать с командиром подразделения „Ахмат“ Апти Алаудиновым, — продолжает Романов. — Также он пригласил лиц, организовывающих расстановку сил и средств на направлении, где мне было наглядно доведено, как устроено все», — говорит «военкор». По его словам, ему стало «абсолютно ясно», что подразделения «Ахмат» стоят не за срочниками, а вместе с ними на линии соприкосновения.

Сказанные в предыдущем видео свои слова Романов назвал неверными, пояснив, что опирался на информацию из сторонних источников, и принес извинения подразделению «Ахмат».

«Настоящему мужчине никогда не зазорно извиниться, если он неправ, поэтому отлично, что разобрались», — добавляет боец, сидящий рядом с Романовым, которого «военкор» представляет как Аида.

хроника 865-го дня войны

Война Восемьсот шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

хроника 865-го дня войны

Война Восемьсот шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»