Война Восемьсот шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 июля читайте здесь.
«Гитлер уже присоединил Австрию. Нужно немного подождать, и он придет освободить и нас». Отрывок из книги Марко Бальцано о немцах, живших в Италии во время Второй мировой
В издательстве «Лайвбук» выходит роман Марко Бальцано «Я остаюсь здесь» — о семье немцев, которые в 1930–1940-е жили в Южном Тироле. При Муссолини в этом регионе разрешали говорить только на итальянском, немцев не брали на работу и притесняли множеством иных способов. Другая важная часть книги — описание борьбы против строительства плотины, из-за которой неминуемо бы затопило деревню Курон, где живет семья главной героини. «Медуза» опубликовала фрагмент, посвященный положению немцев при Муссолини.
Welt am Sonntag: взрывы на «Северных потоках» планировались еще до аннексии Крыма в 2014 году
Атака на газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, произошедшая в 2022 году, была спланирована «украинской группировкой» еще до аннексии Крыма в 2014-м, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники в немецком следствии и на данные расследования международных спецслужб.
По одной из версий, к организации взрывов на газопроводах причастна 15-метровая парусная яхта «Андромеда» с экипажем из шести человек, находившаяся в этот момент неподалеку в Балтийском море. Источник Welt am Sonntag сообщил, что в расследовании появились новые доказательства, подтверждающие подозрения в причастности экипажа яхты к атаке.
Подробностей планирования атаки на газопроводы Welt am Sonntag не приводит. При этом, как считает возглавлявший немецкую разведку с 2011 по 2016 годы Герхард Шиндлер, результаты расследования, указывающие на причастность украинской группировки, не означают, что заказчиком атаки была Украина. По его мнению, на операцию «под чужим флагом» была способна российская сторона, а следы, оставленные экипажем яхты, могли быть оставлены намеренно.
За неделю до взрыва яхту «Андромеда», как пишет Welt am Sonntag, проверяли пограничники в польском Колобжеге. Польская сторона также рассматривала возможность передачи немецким следователям видеозаписей яхты и экипажа, однако до сих пор не сделала этого. По данным Welt am Sonntag, одна из причин заключается в том, что на записях может быть виден не только экипаж «Андромеды», но и «польские и американские агенты».
В 2014 году, напоминает Welt am Sonntag, «Северный поток — 1» уже находился в эксплуатации более двух лет, и планировалось строительство «Северного потока — 2».
В Воронежской области после атаки дронов на одном из складов начался пожар с «детонацией взрывоопасных объектов». Власти объявили режим ЧС
В Подгоренском районе Воронежской области после падения обломков сбитых беспилотников загорелся один из складов и началась «детонация взрывоопасных объектов», сообщил глава региона Александр Гусев.
По его словам, в ночь на 7 июля несколько дронов были сбиты силами ПВО. Минобороны России об атаке дронов в Воронежской области не сообщало.
По данным Гусева, при пожаре на складе и «детонации взрывоопасных объектов» никто не пострадал. Тем не менее, в Подгоренском районе ввели режим ЧС. Местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения.
О том, что хранилось на загоревшемся складе, Гусев не сообщил.