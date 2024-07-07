Война Восемьсот шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Welt am Sonntag: взрывы на «Северных потоках» планировались еще до аннексии Крыма в 2014 году

Атака на газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, произошедшая в 2022 году, была спланирована «украинской группировкой» еще до аннексии Крыма в 2014-м, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники в немецком следствии и на данные расследования международных спецслужб.

По одной из версий, к организации взрывов на газопроводах причастна 15-метровая парусная яхта «Андромеда» с экипажем из шести человек, находившаяся в этот момент неподалеку в Балтийском море. Источник Welt am Sonntag сообщил, что в расследовании появились новые доказательства, подтверждающие подозрения в причастности экипажа яхты к атаке.

Подробностей планирования атаки на газопроводы Welt am Sonntag не приводит. При этом, как считает возглавлявший немецкую разведку с 2011 по 2016 годы Герхард Шиндлер, результаты расследования, указывающие на причастность украинской группировки, не означают, что заказчиком атаки была Украина. По его мнению, на операцию «под чужим флагом» была способна российская сторона, а следы, оставленные экипажем яхты, могли быть оставлены намеренно.

За неделю до взрыва яхту «Андромеда», как пишет Welt am Sonntag, проверяли пограничники в польском Колобжеге. Польская сторона также рассматривала возможность передачи немецким следователям видеозаписей яхты и экипажа, однако до сих пор не сделала этого. По данным Welt am Sonntag, одна из причин заключается в том, что на записях может быть виден не только экипаж «Андромеды», но и «польские и американские агенты».

В 2014 году, напоминает Welt am Sonntag, «Северный поток — 1» уже находился в эксплуатации более двух лет, и планировалось строительство «Северного потока — 2».

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