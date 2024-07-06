Война Восемьсот шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 июля читайте здесь. Фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- В Краснодарском крае в результате атаки дронов повреждены вышка сотовой связи и нефтебаза.
- «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировал страницу выдуманного Z-поэта Геннадия Ракитина.
- Минобороны РФ сообщило о захвате села Сокол в Донецкой области.
Один человек погиб, трое пострадали при ударах армии РФ по Донецкой области
Как заявил глава администрации региона Вадим Филашкин, российские войска нанесли удары по Селидовской общине из РСЗО «Смерч». Один человек погиб и двое были ранены. Еще один человек пострадал в результате обстрела Покровска. В городе было повреждено административное здание.
65-летняя женщина погибла при обстреле Днепропетровской области
Как сообщил глава администрации региона Сергей Лысак, армия РФ обстреляла из артиллерии Червоногригоровку в Никопольском районе. В результате погибла местная жительница, а также были повреждены дома, хозяйственные постройки, парники, гараж и скутер. Остальные последствия атаки уточняются.
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
Лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала, что в случае победы во втором туре парламентских выборов премьер-министр от ее партии запретит Киеву бить французским дальнобойным оружием по территории РФ.
Об этом политик заявила в интервью CNN. Также она выступила против отправки французских войск на территорию Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз высказывался о возможной отправке военнослужащих стран НАТО в Украину. Он, в частности, говорил, что не исключает такую вероятность в будущем — но при этом подчеркивал, что «не исключать чего-то — не означает делать это».
Макрон, отмечает CNN, был одним из первых лидеров, публично разрешивших Украине наносить удары по целям на территории России с помощью западного оружия. Впоследствии то же самое сделал Вашингтон.
Два жителя Херсонской области погибли в результате обстрела со стороны армии РФ
Об этом сообщила Генпрокуратура Украины. По данным ведомства, около 4 утра 6 июля российские военные обстреляли один из населенных пунктов Бериславского района. Под удар попал жилой дом, под завалами которого спасатели нашли тела мужчины и женщины. Начато досудебное расследование по уголовному делу о нарушении законов и обычаев войны.
В детском лагере для белгородских детей «Бригантина „Белогорье“» в аннексированном Крыму установили укрытия, украшенные художниками
Видео с укрытиями опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Получилось очень ярко: с корочанскими садами и морскими пейзажами», — написал он.
«В лагерь также завезли дивизионные аптечки, бронежилеты и каски, окна оклеили бронепленкой. Для детей провели инструктаж, как действовать в случае необходимости. Понимаем, что пусть лучше эти знания ребятам вовсе не понадобятся, но мы, взрослые, будем спокойны за них», — добавил Гладков.
«Наша жизнь полна неожиданностей и сюрпризов, все вы понимаете, да? Все мы из Белгородской области, время сложное. Поэтому мы должны быть максимально готовы к разным ситуациям в нашей жизни, правильно?» — говорит на опубликованном видео сотрудник лагеря, обращаясь к детям.
«Они очень красивые, это лучше чем белые», — сказала одна из девочек об укрытиях.
Детский лагерь «Бригантина „Белогорье“» в поселке Заозерное, примыкающем к Евпатории, передали в собственность белгородскому департаменту здравоохранения еще в 2021 году. В 2023 году его сделали круглогодичным. Вячеслав Гладков объявил о планах по расширению лагеря — чтобы он смог принимать за смену 800 детей вместо 300.
Три человека в аннексированной части Херсонской области пострадали в результате удара дрона
Об этом рассказал «глава» региона Владимир Сальдо. По его словам, украинские военные атаковали FPV-дроном гражданский фургон на центральном рынке в поселке Новая Маячка. Ранены женщина и двое мужчин. Всех троих госпитализировали, двое пострадавших — в тяжелом состоянии.
За время полномасштабной войны в Украину из плена вернулись 3310 человек
Как сообщил президент Владимир Зеленский, всего Россия и Украина обменивались пленными 53 раза.
«Продолжаем работать и искать пути, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую — всех наших военных и гражданских, взрослых и детей. Спасибо всем, кто помогает», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.
В больницах Севастополя остаются шесть человек, пострадавшие в результате удара ВСУ по аннексированному городу 23 июня. Об этом 6 июля сообщил назначенный Россией глава Севастополя Михаил Развожаев. Он также рассказал, что все раненые дети выписаны домой.
Украинские военные нанесли удар по городу ракетами ATACMS. Суббоеприпасы одной из них упали в нескольких районах, в том числе на пляж в районе Учкуевки. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей, за медицинской помощью обратились 144 человека, 82 из них были госпитализированы.
22 человека — 12 детей и 10 взрослых — были направлены на лечение в московские клиники, отметил в сегодняшнем посте Развожаев. Пять человек были выписаны
ВСУ отчитались о 24 ударных дронах, сбитых над Украиной в ночь на 6 июля
Всего, по данным командования Воздушными силами ВСУ, российская армия выпустила по Украине 27 беспилотников из аннексированного Крыма и Курской области.
24 дрона были поражены над Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областями.
Администрация Сумской области сообщила, что в результате атаки на энергетическую инфраструктуру были обесточены населенные пункты области в нескольких районах.
В Днепропетровской области из-за ударов дронов были повреждены инфраструктура, пятиэтажный жилой дом, магазин и автомобиль, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак.
В Краснодарском крае в результате атаки дронов повреждены вышка сотовой связи и нефтебаза
В Краснодарском крае в ночь на 6 июля украинские дроны атаковали объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах.
В Ейске, сообщил региональный оперативный штаб, беспилотники были сбиты средствами ПВО, упавшие обломки повредили вышку сотовой связи.
В станице Павловской дрон, заявили в оперативном штабе, также удалось сбить, но его обломки упали на территории нефтебазы, вызвав возгорание резервуаров с топливом. Astra пишет, что нефтебаза принадлежит «Лукойлу».
В станице Ленинградская в результате атаки беспилотника также загорелся резервуар с топливом.
Пострадавших в результате удара беспилотников нет, заявили в оперштабе.
Минобороны РФ об атаке дронов на Краснодарский край не сообщало. Военное ведомство лишь объявило, что над территорией Курской области средствами ПВО были уничтожены семь «беспилотников самолетного типа», еще один дрон был сбит над Белгородской областью.
Здравствуйте. Начинается 864-й день полномасштабной войны России и Украины. В этой трансляции мы продолжим рассказывать о главных событиях на фронте — и о последствиях войны. Спасибо, что вы с нами.