Лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала, что в случае победы во втором туре парламентских выборов премьер-министр от ее партии запретит Киеву бить французским дальнобойным оружием по территории РФ.

Об этом политик заявила в интервью CNN. Также она выступила против отправки французских войск на территорию Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз высказывался о возможной отправке военнослужащих стран НАТО в Украину. Он, в частности, говорил, что не исключает такую вероятность в будущем — но при этом подчеркивал, что «не исключать чего-то — не означает делать это».

Макрон, отмечает CNN, был одним из первых лидеров, публично разрешивших Украине наносить удары по целям на территории России с помощью западного оружия. Впоследствии то же самое сделал Вашингтон.