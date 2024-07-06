Марин Ле Пен заявила, что если ее партия победит на выборах, она запретит Украине наносить удары французским оружием по территории России

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что если ее партия победит во втором туре парламентских выборов и сформирует правительство, украинским войскам запретят использовать дальнобойное французское оружие для ударов по территории России.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее дал согласие на такое применение оружия, предоставленного Украине в рамках военной помощи. Использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории украинским войскам разрешили и другие западные союзники.

Также, заявила Ле Пен в интервью CNN, если правительство возглавит представитель «Национального объединения», то не будет идти и речи об отправке французских военных в Украину.

Ранее Макрон несколько раз допускал возможность отправки военнослужащих стран НАТО в Украину. Он, в частности, говорил, что не исключает такую вероятность в будущем — но при этом подчеркивал, что «не исключать чего-то — не означает делать это».

«Если Эммануэль Макрон хочет отправить войска в Украину, а премьер-министр против этого, то никаких войск в Украину не отправят», — сказала Ле Пен, подчеркнув, что «последнее слово остается за премьер-министром».

Ле Пен, отмечает CNN, обосновала такую свою позицию по военной помощи Украине тем, что Франция, по ее мнению, не должна становиться непосредственным участником военного конфликта.

«Национальное объединение» Марин Ле Пен заняло первое место в первом туре парламентских выборов во Франции, прошедших в конце июня. В первом туре были избраны 76 депутатов. По результатам второго тура, который пройдет 7 июля, станет известно, кто займет еще 501 место в парламенте. Данные опросов, проведенных перед голосованием, позволяют прогнозировать победу «Национального объединения» и во втором туре.

Предполагается, что у «Национального объединения» не будет абсолютного большинства в парламенте, но партии, вероятно, будет предложено сформировать и возглавить правительство.

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