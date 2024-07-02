Демонстрация против «Национального объединения» в Париже после оглашения результатов первого тура выборов в парламент Франции Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA

Центристский блок «Вместе за Республику» Эммануэля Макрона и левая коалиция «Новый народный фронт» после первого тура внеочередных парламентских выборов во Франции объединили усилия, пытаясь не допустить победы крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен во втором туре. Для этого более 200 кандидатов от левых и центристов сняли свои кандидатуры, чтобы не отбирать голоса друг у друга, пишет Le Monde.

Во Франции выборы в парламент проходят в два тура по мажоритарной системе. Если в избирательном округе в первом туре ни один из кандидатов не набрал более половины голосов, там проводится второй тур, где победа определяется простым большинством. При этом к участию во втором туре допускаются все кандидаты, набравшие в первом более 12,5%.

По итогам первого тура из 577 мандатов только в 76 случаях были определены победители, набравшие более 50% голосов (39 из них представляют «Национальное объединение»). Таким образом, второй тур пройдет в 501 избирательном округе, и в 306 из них туда вышли сразу по три кандидата — в подавляющем большинстве, из трех главных предвыборных блоков.

Макрон и лидеры левых партий призвали отказаться от участия во втором туре кандидатов, которые заняли третьи места, и поддержать более популярных в своих округах соперников «Национального объединения». На призыв откликнулись большинство кандидатов — по подсчетам Le Monde, к полудню 2 июля с выборов снялись 127 левых и 75 представителей пропрезидентского блока. Отозвать свою кандидатуру по закону можно до вечера 2 июля.

Первый тур выборов во Франции состоялся 30 июня. Эти выборы были внеочередными — Макрон распустил парламент и объявил об их проведении после того, как на выборах в Европарламент «Национальное объединение» одержало уверенную победу. Решение Макрона стало неожиданным: оно не было вызвано политической необходимостью, а победу «Национального фронта» на европейских выборах прогнозировали большинство аналитиков.

На выборах в парламент Франции в первом туре «Национальное объединение» поддержала треть избирателей, левую коалицию — 28%, блок Макрона — лишь 22%. Выборы прошли при рекордной за более чем 40 лет явке в 67%. По оценкам электоральных специалистов, в случае сохранения таких результатов и во втором туре крайне правые могли бы претендовать на 250-300 мест в парламенте — то есть, в том числе, на абсолютное большинство (289 мест).

После оглашения предварительных результатов выборов во многих крупных городах Франции прошли акции против ультраправых. В Париже на улицы вышли восемь тысяч человек, демонстрации также состоялись в Лионе, Нанте, Дижоне, Лилле и Марселе. Наиболее радикальные участники акций вступали в стычки с полицией.

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