«ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировал страницу выдуманного Z-поэта Геннадия Ракитина
Российская соцсеть «ВКонтакте» заблокировала аккаунт «Z-поэта Геннадия Ракитина», в котором антивоенные активисты публиковали переводы стихов поэтов нацистской Германии 1930–1940-х годов.
При попытке зайти на страницу «Геннадия Ракитина» с территории России без VPN появляется сообщение, что материал заблокирован на основании требования Генпрокуратуры РФ от 04.07.2024 года. Внимание на блокировку аккаунта обратила Sota.
Аккаунт «Геннадия Ракитина», в котором публиковались «патриотические» стихи появился летом 2023 года. На него, в числе прочих, подписалась почти сотня депутатов Госдумы. Стихи «Геннадия Ракитина» отмечали на фестивалях, отбирали для участия в конкурсах и репостили в каналах Z-поэзии.
В июне 2024 года стало известно, что страницу «Геннадия Ракитина» ведут антивоенные активисты, а публикуются на ней переводы стихов поэтов нацистской Германии 1930–1940-х годов. Целью проекта, сообщили его создатели в интервью «Медиазоне», было «показать читателям Z-поэзии, что то, чем они восторгаются, ничем не отличается от того, чем восторгались сторонники Гитлера во времена нацистской Германии».