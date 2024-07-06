«ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировал страницу выдуманного Z-поэта Геннадия Ракитина

Российская соцсеть «ВКонтакте» заблокировала аккаунт «Z-поэта Геннадия Ракитина», в котором антивоенные активисты публиковали переводы стихов поэтов нацистской Германии 1930–1940-х годов.

При попытке зайти на страницу «Геннадия Ракитина» с территории России без VPN появляется сообщение, что материал заблокирован на основании требования Генпрокуратуры РФ от 04.07.2024 года. Внимание на блокировку аккаунта обратила Sota.

Аккаунт «Геннадия Ракитина», в котором публиковались «патриотические» стихи появился летом 2023 года. На него, в числе прочих, подписалась почти сотня депутатов Госдумы. Стихи «Геннадия Ракитина» отмечали на фестивалях, отбирали для участия в конкурсах и репостили в каналах Z-поэзии.

В июне 2024 года стало известно, что страницу «Геннадия Ракитина» ведут антивоенные активисты, а публикуются на ней переводы стихов поэтов нацистской Германии 1930–1940-х годов. Целью проекта, сообщили его создатели в интервью «Медиазоне», было «показать читателям Z-поэзии, что то, чем они восторгаются, ничем не отличается от того, чем восторгались сторонники Гитлера во времена нацистской Германии».

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