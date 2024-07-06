Россия начала неожиданное наступление на Торецк. В городе ведется эвакуация, но тысячи человек все еще отказываются покидать свои дома Восемьсот шестьдесят третий день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву и встретился с Путиным. Вот что они сказали после встречи.

Исследование «Медузы» и «Медиазоны»: 120 тысяч российских военных погибли в Украине за два с половиной года войны.

«Левада-центр» зафиксировал рост числа сторонников мирных переговоров РФ и Украины. За продолжение войны чаще всего выступали респонденты из Москвы.

«Медуза» выяснила, как провластные и государственные издания должны освещать «мирный план» Путина по Украине.

Следствие подтвердило причастность погибшего генерала Олега Цокова к делу бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова.

Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и Приморско-Ахтарск. Под удар попали НПЗ и жилой дом. Погиб ребенок, есть пострадавшие.

Виктор Орбан в Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля приехал в Москву. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, цель визита заключалась в том, чтобы «как можно скорее прекратить огонь» в Украине и начать мирные переговоры. На встрече в Кремле Путин заявил Орбану, что готов обсудить «нюансы» мирных предложений по прекращению войны в Украине. Встреча продлилась более трех часов, по ее итогам Орбан и Путин выступили с заявлениями для прессы, но не стали отвечать на вопросы журналистов. Путин в очередной раз повторил, что Россия готова к переговорам о прекращении войны с Украиной на условиях, которые он ранее выдвинул, а также обвинил Украину в нежелании идти дипломатическим путем. МИД Украины заявил, что Орбан приехал в Москву «без согласования или координации с Украиной». «Для нашего государства принцип „никаких договоренностей об Украине без Украины“ остается незыблемым, и мы призываем все государства неуклонно его придерживаться», — заявили в министерстве.

Vivien Cher Benko / AFP / Scanpix / LETA

Торецк под угрозой наступления

Как писала «Медуза» в свежей сводке о главных событиях на фронте, в последние дни Вооруженные силы РФ (ВС РФ) начали новое наступление в Донецкой области. В ходе неожиданной атаки они заняли окраины города Торецк к северу от Донецка. Появились видео, согласно которым ВС РФ, наступая со стороны Горловки, глубоко — на три-пять километров — вклинились в оборону ВСУ в поселках Северное (бывшее Кирово) и Дружба к северо-западу от Торецка. Наступление ведется вдоль железной дороги Горловка — Константиновка. И российские, и украинские источники утверждают, что при штурме ВС РФ использовали многокилометровый тоннель, который они прорыли под опорными пунктами ВСУ, чтобы выйти к ним в тыл. В операции участвовали те же российские подразделения, которые рыли тоннель на южных окраинах Авдеевки этой зимой.

Наступление ведется и на других направлениях вокруг Торецка. Юго-восточнее — в поселке Южное (бывшее Артемово) — российские войска также продвинулись на несколько километров в глубь украинской обороны. Кроме того, началось наступление и на поселок Нью-Йорк к северо-западу от города. Точная конфигурация линии фронта в этом районе не ясна.

По сведениям Главного управления полиции Донецкой области, уже сейчас в Торецке разрушено не менее трети домов. В городе идет эвакуация. По данным на 1 июля, за первые три дня эвакуации из Торецка выехали 711 человек, в том числе 20 детей. В городе по-прежнему остается около 5 тысяч человек, всего в территориальной общине около 10 тысяч.

Общий вид на Торецк. Видны многочисленные разрушения жилых домов и дым от вызванных обстрелами пожаров Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Мужчина ведет велосипед по улице Торецка на фоне частично разрушенного в результате обстрела многоквартирного дома Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA 30-летний Левон, украинский полицейский, убеждает местных жителей, которые отказываются эвакуироваться, передумать и покинуть город Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Местные жители набирают воду на городской колонке. Центральное водоснабжение в городе нарушено Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Внутри поврежденного обстрелом и горящего дома Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Полицейские из спецподразделения «Белые ангелы», ведущие эвакуацию в городе, несут к фургону маломобильную женщину Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Украинский полицейский Иван убеждает жительницу Торецка, которая отказывается от эвакуации, передумать и покинуть город Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Дым поднимается из многоквартирного жилого дома, частично разрушенного в результате воздушного удара Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA Ольга, жительница Торецка, пережидает воздушную атаку на город в подъезде дома Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

На фоне обострения российского наступления спецподразделение Национальной полиции Украины «Белые ангелы» начало эвакуацию гражданского населения из города. Однако далеко не все соглашаются уехать. Даже несмотря на прямую угрозу, эти женщины и мужчина решили не покидать свои дома Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Обломки дома, разрушенного в результате обстрела, разбросаны на одной из улиц Торецка Jose Colon / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

63-летний житель Торецка Александр отпускает с привязи свою собаку, поскольку ему приходится эвакуироваться из города Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Похороны Айдоса Садыкова в Киеве

В Киеве состоялись похороны казахстанского оппозиционного блогера и активиста Айдоса Садыкова. 18 июня он был ранен в результате покушения, в тяжелом состоянии Садыков провел в реанимации почти две недели и умер 2 июля. В совершении преступления подозреваются граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев. По данным «Радио Азаттык», подозреваемые могут быть связаны со спецслужбами Казахстана.

Айдос и Наталья Садыковы — авторы ютьюб-канала «Басе», у которого чуть более одного миллиона подписчиков. «Медиазона. Центральная Азия» пишет, что в своих видео они критикуют власти Казахстана, а также рассказывают о коррупции и полицейском произволе. С 2014 года Садыковы живут в Киеве, туда они переехали из Казахстана после того, как депутат парламента Марал Итегулов обвинил Наталью Садыкову в клевете. В 2023 году МВД Казахстана объявило Садыковых в розыск по обвинению в разжигании розни. Последнее видео на их канале вышло 18 июня, оно называется «Президент Казахстана стал марионеткой российских агентов влияния».

Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот шестьдесят второго — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.