Россия начала неожиданное наступление на Торецк. В городе ведется эвакуация, но тысячи человек все еще отказываются покидать свои дома Восемьсот шестьдесят третий день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву и встретился с Путиным. Вот что они сказали после встречи.
- Исследование «Медузы» и «Медиазоны»: 120 тысяч российских военных погибли в Украине за два с половиной года войны.
- «Левада-центр» зафиксировал рост числа сторонников мирных переговоров РФ и Украины. За продолжение войны чаще всего выступали респонденты из Москвы.
- «Медуза» выяснила, как провластные и государственные издания должны освещать «мирный план» Путина по Украине.
- Следствие подтвердило причастность погибшего генерала Олега Цокова к делу бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова.
- Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и Приморско-Ахтарск. Под удар попали НПЗ и жилой дом. Погиб ребенок, есть пострадавшие.
Виктор Орбан в Москве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля приехал в Москву. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, цель визита заключалась в том, чтобы «как можно скорее прекратить огонь» в Украине и начать мирные переговоры. На встрече в Кремле Путин заявил Орбану, что готов обсудить «нюансы» мирных предложений по прекращению войны в Украине. Встреча продлилась более трех часов, по ее итогам Орбан и Путин выступили с заявлениями для прессы, но не стали отвечать на вопросы журналистов. Путин в очередной раз повторил, что Россия готова к переговорам о прекращении войны с Украиной на условиях, которые он ранее выдвинул, а также обвинил Украину в нежелании идти дипломатическим путем. МИД Украины заявил, что Орбан приехал в Москву «без согласования или координации с Украиной». «Для нашего государства принцип „никаких договоренностей об Украине без Украины“ остается незыблемым, и мы призываем все государства неуклонно его придерживаться», — заявили в министерстве.
Торецк под угрозой наступления
Как писала «Медуза» в свежей сводке о главных событиях на фронте, в последние дни Вооруженные силы РФ (ВС РФ) начали новое наступление в Донецкой области. В ходе неожиданной атаки они заняли окраины города Торецк к северу от Донецка. Появились видео, согласно которым ВС РФ, наступая со стороны Горловки, глубоко — на три-пять километров — вклинились в оборону ВСУ в поселках Северное (бывшее Кирово) и Дружба к северо-западу от Торецка. Наступление ведется вдоль железной дороги Горловка — Константиновка. И российские, и украинские источники утверждают, что при штурме ВС РФ использовали многокилометровый тоннель, который они прорыли под опорными пунктами ВСУ, чтобы выйти к ним в тыл. В операции участвовали те же российские подразделения, которые рыли тоннель на южных окраинах Авдеевки этой зимой.
Наступление ведется и на других направлениях вокруг Торецка. Юго-восточнее — в поселке Южное (бывшее Артемово) — российские войска также продвинулись на несколько километров в глубь украинской обороны. Кроме того, началось наступление и на поселок Нью-Йорк к северо-западу от города. Точная конфигурация линии фронта в этом районе не ясна.
По сведениям Главного управления полиции Донецкой области, уже сейчас в Торецке разрушено не менее трети домов. В городе идет эвакуация. По данным на 1 июля, за первые три дня эвакуации из Торецка выехали 711 человек, в том числе 20 детей. В городе по-прежнему остается около 5 тысяч человек, всего в территориальной общине около 10 тысяч.
Похороны Айдоса Садыкова в Киеве
В Киеве состоялись похороны казахстанского оппозиционного блогера и активиста Айдоса Садыкова. 18 июня он был ранен в результате покушения, в тяжелом состоянии Садыков провел в реанимации почти две недели и умер 2 июля. В совершении преступления подозреваются граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев. По данным «Радио Азаттык», подозреваемые могут быть связаны со спецслужбами Казахстана.
Айдос и Наталья Садыковы — авторы ютьюб-канала «Басе», у которого чуть более одного миллиона подписчиков. «Медиазона. Центральная Азия» пишет, что в своих видео они критикуют власти Казахстана, а также рассказывают о коррупции и полицейском произволе. С 2014 года Садыковы живут в Киеве, туда они переехали из Казахстана после того, как депутат парламента Марал Итегулов обвинил Наталью Садыкову в клевете. В 2023 году МВД Казахстана объявило Садыковых в розыск по обвинению в разжигании розни. Последнее видео на их канале вышло 18 июня, оно называется «Президент Казахстана стал марионеткой российских агентов влияния».
Главные фотографии предыдущего — восемьсот шестьдесят второго — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.