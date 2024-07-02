В Киеве умер оппозиционный блогер из Казахстана Айдос Садыков. Он был смертельно ранен в результате покушения

Автор казахстанского оппозиционного ютьюб-канала «Басе» Айдос Садыков, который был ранен в результате покушения, умер в киевской больнице. Об этом сообщила его супруга Наталья Садыкова.

«Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось. Его смерть на совести [президента Казахстана] Токаева», — написала Наталья.

Покушение на Садыкова произошло 18 июня. В совершении преступления подозреваются граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев. Последний, по версии следствия, в день покушения подошел к машине, в которой находился Садыков вместе с женой, и выстрелил ему в голову из пистолета с глушителем.

Впоследствии подозреваемые уехали в Молдову, их объявили в международный розыск. Состояние Садыкова после покушения оценивалось как крайне тяжелое. Его супруга сообщала, что он находится в глубокой коме.

Жаканбаев 21 июня сдался казахстанским правоохранительным органам. Офис генпрокурора Украины 25 июня сообщил, что готовит запрос об экстрадиции подозреваемого, однако власти Казахстана отказались выдавать Жаканбаева. По данным «Радио Азаттык», подозреваемые могут быть связаны со спецслужбами Казахастана.

Айдос и Наталья Садыковы — авторы ютьюб-канала «Басе», у которого чуть более одного миллиона подписчиков. В своих видео они критикуют власти Казахстана, а также рассказывают о коррупции и полицейском произволе. С 2014 года Садыковы живут в Киеве. В 2023 году МВД Казахстана объявило Садыковых в розыск по обвинению в разжигании розни.