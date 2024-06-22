Генпрокуратура Казахстана: подозреваемый в покушении на казахстанского оппозиционного блогера в Киеве сдался властям

Алтай Жаканбаев, один из двух подозреваемых в покушении на оппозиционного блогера из Казахстана Айдоса Садыкова в Киеве, сдался казахстанским правоохранительным органам. Об этом сообщила Генпрокуратура Казахстана.

В сообщении уточняется, что это произошло 21 июня. Жаканбаева допросили по обстоятельствам дела. Других подробностей ведомство не приводит.

Накануне власти Украины объявили в международный розыск двух граждан Казахстана — Алтая Жаканбаева и Мейрама Каратаева — по делу о покушении на Садыкова.

По версии следствия, Жаканбаев и Каратаев приехали в Украину из Польши 2 июня, после чего арендовали жилье и купили автомобиль для слежки за Садыковым. Само покушение произошло 18 июня. Каратев подошел к машине, в которой находился Садыков вместе с женой Натальей, после чего выстрелил ему в голову из пистолета с глушителем. Жаканбаев и Каратаев скрылись с места преступления. В тот же день они уехали в Молдову. Садыков в результате покушения выжил, но сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии.

Наталья Садыкова написала в соцсетях, что один из подозреваемых — сотрудник полиции. В МВД Казахстана в ответ заявили, что Каратаев еще в январе 2019 года был уволен из органов внутренних дел.

Она также называла заказчиком покушения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Айдос и Наталья Садыковы — авторы ютьюб-канала «Басе», у которого чуть более одного миллиона подписчиков. В своих видео они критикуют власти Казахстана, а также рассказывают о коррупции и полицейском произволе. С 2014 года Садыковы живут в Киеве. В 2023 году МВД Казахстана объявило Садыковых в розыск по обвинению в разжигании розни.