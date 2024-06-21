Украина объявила в международный розыск двух подозреваемых по делу о покушении на блогера из Казахстана Айдоса Садыкова

Власти Украины объявили в международный розыск двух граждан Казахстана — Алтая Жаканбаева и Мейрама Каратаева — по делу о покушении на убийство автора казахстанского оппозиционного ютьюб-канала «Басе» Айдоса Садыкова в Киеве, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

По версии следствия, Жаканбаев и Каратаев приехали в Украину из Польши 2 июня, после чего арендовали жилье и купили автомобиль для слежки за Садыковым. Непосредственно покушение произошло 18 июня. Тогда один из подозреваемых подошел к машине, в которой находился Садыков, после чего выстрелил ему в голову из пистолета с глушителем. Жаканбаев и Каратаев скрылись с места преступления. В тот же день они уехали в Молдову. Садыкова после покушения доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В офисе генпрокурора уточнили, что фигурантам дела было предъявлено обвинения в покушении на убийство, совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц. Их заочно арестовали.

Супруга Садыкова Наталья в соцсетях написала, что один из подозреваемых — сотрудник полиции. В МВД Казахстана в ответ заявили, что Каратаев «еще в январе 2019 года он был уволен из органов внутренних дел и в настоящее время не является сотрудником полиции», пишет Tengri News.

Позднее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за расследованием покушения и уже поручил правоохранительным органам страны установить местонахождение подозреваемых.

Айдос и Наталья Садыковы — авторы ютьюб-канала «Басе», у которого чуть более одного миллиона подписчиков. «Медиазона. Центральная Азия» пишет, что в своих видео они критикуют власти Казахстана, а также рассказывают о коррупции и полицейском произволе. С 2014 года Садыковы живут в Киеве, туда они переехали из Казахстана после того, как депутат парламента Марал Итегулов обвинил Наталью Садыкову в клевете. В 2023 году МВД Казахстана объявило Садыковых в розыск по обвинению в разжигании розни. Последнее видео на их канале вышло 18 июня, оно называется «Президент Казахстана стал марионеткой российских агентов влияния».