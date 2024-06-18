В Киеве совершено покушение на оппозиционного блогера из Казахстана Айдоса Садыкова

В Шевченковском районе Киева совершено покушение на автора казахстанского оппозиционного ютьюб-канала «Басе» Айдоса Садыкова. Об этом сообщают издания «Страна.ua» и «РБК-Украина».

В пресс-службе Нацполиции Украины заявили, что на улице В. Ярмолы к припаркованному автомобилю подошел неизвестный и выстрелил в мужчину за рулем. В машине также находилась жена водителя, она не пострадала.

«РБК-Украина» уточняет, что речь идет о Садыкове и его жене Наталье. По информации «Страны», блогер выжил, но находится в тяжелом состоянии.

Информацию о покушении подтвердила сама Наталья Садыкова. «Сегодня в Киеве, около собственного дома было совершено покушение на Айдоса Садыкова», — написала она на своей странице в фейсбуке.

О том, что Садыков находится в тяжелом состоянии, также сообщает Киевская городская прокуратура. В сообщении ведомства говорится, что начато расследование по факту покушения на умышленное убийство 56-летнего журналиста из Казахстана.

Айдос и Наталья Садыковы — авторы ютьюб-канала «Басе», у которого чуть более одного миллиона подписчиков. «Медиазона. Центральная Азия» пишет, что в своих видео они критикуют власти Казахстана, а также рассказывают о коррупции и полицейском произволе. С 2014 года Садыковы живут в Киеве, туда они переехали из Казахстана после того, как депутат парламента Марал Итегулов обвинил Наталью Садыкову в клевете. В 2023 году МВД Казахстана объявило Садыковых в розыск по обвинению в разжигании розни. Последнее видео на их канале вышло 18 июня, оно называется «Президент Казахстана стал марионеткой российских агентов влияния».