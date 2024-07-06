Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде в Париже

Федерация спортивной борьбы России объявила, что борцы, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Олимпиады в Париже, отказываются в ней участвовать.

В заявлении, опубликованном федерацией 6 июля, в частности, говорится, что МОК допустил до Олимпиады «10 российских борцов, шесть из которых — далеко не лидеры сборной России».

Международный олимпийский комитет стал преградой на пути Абдулрашида Садулаева к третьей олимпийской вершине, не дал возможность выступить Заурбеку Сидакову, Зауру Угуеву, Мусе Евлоеву и другим борцам сборной России, а Объединенный мир борьбы утратил последний шанс на то, что Олимпийские игры — это соревнования сильнейших.

Исполком федерации провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, в ходе которого было единогласно было принято решение — отказаться от участия в Олимпийских играх.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе не пойдут на поводу у политиков и не дадут сломить дух российской команды, мы не принимаем неспортивный принцип отбора, которым руководствовался Международный олимпийский комитет, формируя список допущенных атлетов, цель которого — подорвать принцип единства нашей команды», — подчеркивается в заявлении.

Без российских борцов, считают в федерации, «соревнования будут неполноценными, а чемпионы не получат удовлетворения от победы в олимпийском турнире». Кроме того, говорится в заявлении, сам статус Олимпийских игр как самого значимого спортивного события, «ставится под сомнение».

В конце июня Федерация дзюдоистов России объявила, что российские дзюдоисты не примут участие в Летних Олимпийских играх в Париже, несмотря на допуск Международного олимпийского комитета (МОК). Среди дзюдоистов, которых МОК допустил до Олимпиады в Париже, также не было некоторых лидеров сборной. МОК после этого объявил, что российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков все-таки примет участие в Олимпиаде, но в федерации заявили, что он выступать не будет.

Спортсмены из России и Беларуси, допущенные МОК до участия до Олимпиады-2024, смогут выступать в Париже только как «индивидуальные нейтральные атлеты». Любая символика этих двух стран на Играх будет запрещена.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.