В Краснодарском крае в результате атаки дронов повреждены вышка сотовой связи и нефтебаза

В Краснодарском крае в ночь на 6 июля украинские дроны атаковали объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах.

В Ейске, сообщил региональный оперативный штаб, беспилотники были сбиты средствами ПВО, упавшие обломки повредили вышку сотовой связи.

В станице Павловской дрон, заявили в оперативном штабе, также удалось сбить, но его обломки упали на территории нефтебазы, вызвав возгорание резервуаров с топливом. Astra пишет, что нефтебаза принадлежит «Лукойлу».

В станице Ленинградская в результате атаки беспилотника также загорелся резервуар с топливом.

Пострадавших в результате удара беспилотников нет, заявили в оперштабе.

Минобороны РФ, по состоянию на 09:30 мск, об атаке дронов на Краснодарский край не сообщало. Военное ведомство лишь объявило, что над территорией Курской области средствами ПВО были уничтожены семь «беспилотников самолетного типа», еще один дрон был сбит над Белгородской областью.

5 июля украинские беспилотники атаковали Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, откуда войска РФ запускают дроны, наносящие удары по территории Украины. Власти Краснодарского края заявили о пяти пострадавших и погибшем ребенке. Также под удар беспилотников в ночь на 5 июля попал Ростов-на-Дону, в том числе один из объектов нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

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