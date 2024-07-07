Politico: в НАТО усилились сомнения относительно возраста и здоровья Байдена и его шансов на переизбрание на пост президента

Дипломаты и мировые лидеры в ходе подготовки к саммиту НАТО в июле выражают «острую обеспокоенность» по поводу возраста и здоровья президента США Джо Байдена и его способности победить на президентских выборах, пишет издание Politico, поговорившее с 20 источниками, связанными с альянсом.

Собеседники издания в основном поддерживали переизбрание Байдена, опасаясь возвращения Дональда Трампа, но на выступление действующего президента США в дебатах они отреагировали «с тревогой и страхом». Теперь Байдену нужно убедить союзников, что он не только готов к борьбе, но и преодолеет политический кризис, чтобы остаться в ней, пишет Politico.

«Не нужно быть гением, чтобы увидеть, что президент стар. Мы не уверены, что, даже если он победит, он сможет продержаться еще четыре года», — сказал изданию чиновник из европейской страны НАТО.

Еще один представитель Евросоюза говорит, что на дебаты «было больно смотреть». «Мы все хотим переизбрания Байдена на второй срок, чтобы избежать нового взаимодействия с Трампом, но это не очень обнадеживает», — сказал собеседник Politico.

По словам дипломатов, поговоривших с изданием, беспокойство вызывает не столько состояние Байдена, сколько его политическое положение и шансы на переизбрание. «Мне кажется, ему будет очень трудно продолжать свою кампанию и оставаться в ней», — сказал один из высокопоставленных дипломатов ЕС, добавив, что хоть вопрос замены кандидата и решает Демократическая партия, ей стоит «рассмотреть все варианты».

Союзники США, в частности, обеспокоены безопасностью европейских стран — особенно в связи с возможной победой Трампа, который заявлял, что страны, недостаточно финансирующие альянс, должны будут защищать себя сами. «Мы ведем больше разговоров о нашей собственной обороне, поскольку похоже, что Трамп возвращается», — сказал после дебатов Байдена и Трампа представитель одной из стран НАТО.

К тому же, как пишет Politico, некоторые союзники США по НАТО «не совсем удовлетворены» руководством Байдена и его пошаговым подходом к предоставлению оружия Украине и к разрешению на дальние удары. В основном это недовольство, по данным Politico, исходит от восточноевропейских стран.

Дебаты Байдена и Трампа вызвали у многих сторонников действующего президента сомнения в том, что он находится в подходящей форме для того, чтобы еще четыре года возглавлять страну. Группа спонсоров Демократической партии призвала Байдена сняться с президентских выборов, однако он сам он заявил, что останется в гонке и назвал свое выступление «неприятным эпизодом».

Дональд Трамп во время своего президентского срока неоднократно критиковал страны НАТО за недостаточный вклад в содержание альянса. Он требовал, чтобы европейские страны тратили не меньше 2% своего ВВП на финансирование НАТО и заявлял, что те, кто не достигает этого показателя, не смогут рассчитывать на поддержку США в случае нападения.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В этом году альянс вдобавок ко всему отмечает 75-летие создания, и в программе саммита запланированы как минимум речь Байдена на открытии, трехчасовое заседание и ужин с мировыми лидерами. Президент США, как отмечает Politico, на правах хозяина саммита не сможет пропускать встречи и официальные мероприятия.

что говорил трамп про нато

Трамп постоянно критикует НАТО и называет его устаревшим. Чего он хочет от европейских союзников США?

что говорил трамп про нато

Трамп постоянно критикует НАТО и называет его устаревшим. Чего он хочет от европейских союзников США?