Спонсоры Демократической партии, общественные деятели и бизнесмены призвали Байдена сняться с выборов

Группа спонсоров Демократической партии США, общественных деятелей и руководителей предприятий направила письмо в Белый дом с призывом к Джо Байдену сняться с президентских выборов. Об этом сообщает The Washington Post.

«Мы уважительно призываем вас отказаться от участия в выборах на второй срок ради нашей демократии и будущего нашей страны», — говорится в письме, которое подписали 168 человек.

Среди тех, кто подписал письмо — миллиардер Майкл Новограц, профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг, профессор Нью-Йоркского университета Скотт Гэллоуэй, генеральный директор Weyco Group Том Флоршайм и другие.

В своем обращении они обратили внимание на угрозы, связанные с возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом. «Риски для Америки огромны: глобальная и внутренняя нестабильность, отказ от наших союзников, клановый капитализм, политическое возмездие и дальнейшее ущемление прав женщин и других групп населения», — говорится в письме.

Авторы письма, обращаясь к Байдену, отметили, что в этот важный для США момент «пришло время закрепить ваше наследие, передав эстафету — точно так же, как это сделал Джордж Вашингтон».

В конце июня прошли дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. По мнению аналитиков и СМИ, они оказались провальными для действующего президента. Журналисты назвали выступление Байдена «катастрофическим», а настроения в Демократической партии описывали как «панические».

Сам Байден заявил, что продолжит участие в президентской гонке. «Я уже не хожу так легко, как раньше. Я не говорю так гладко, как раньше. Я не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю, что я знаю — я знаю, как говорить правду! <…> Когда тебя сбивают с ног, ты снова поднимаешься», — говорил президент США.

По информации CNN, семья Байдена призвала его остаться в предвыборной кампании.

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