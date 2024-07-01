CNN: семья Байдена убедила его не выходить из предвыборной кампании

Семья Джо Байдена, встретившись, чтобы обсудить прошедшие неудачные дебаты, призвала его остаться в предвыборной кампании, пишет CNN со ссылкой на советников президента.

Близкие Байдена в составе его жены Джилл, сына Хантера и внуков президента собрались в резиденции в Кэмп-Дэвиде 30 июня, чтобы в частном порядке обсудить прошедшие дебаты с Дональдом Трампом. Один из источников CNN утверждает, что члены семьи выразили Байдену «однозначную поддержку».

Обсуждение, по словам собеседников CNN, было сосредоточено не на том, следует ли Байдену выйти из гонки, а на том, как семья может помочь ему.

Кроме того, на встрече обсудили, следует ли уволить кого-то из помощников, которые готовили Байдена к дебатам, и внести изменения в его предвыборный штаб, сказал один из собеседников CNN. Однако Байден, как отмечает издание, известен защитой своих близких советников и не любит увольнять помощников.

Также на 30 июня у собравшейся вместе семьи Байдена была запланирована фотосессия с участием известного фотографа Энни Лейбовиц.

При этом старшие советники президента заявили CNN, что целью встречи семьи не было обсуждение того, останется ли президент в предвыборной гонке.

Дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на 28 июня, и по мнению многих избирателей оказались провальными для действующего президента. В Демократической партии заговорили о «глубокой панике» и смене кандидата, а газета The Washington Post опубликовала список из 10 возможных имен тех политиков, кто мог бы заменить Байдена.

В опросе CBS, проведенном спустя два дня после дебатов, 72% избирателей, включая многих демократов, выразили мнение, что когнитивные способности Байдена не позволят ему выполнять работу президента еще четыре года. Утвердительно на тот же вопрос относительно Трампа ответили 49%.

После дебатов сам Байден заявил, что тоже считает их неудачными, и что он «уже не ходит так легко, как раньше» и «не говорит так гладко, как раньше», но заверил, что не стал бы выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок, «если бы не верил всем сердцем и душой», что может справиться с работой.

Ряд американских изданий писал, что в принятии решения о снятии своей кандидатуры Байден будет опираться на членов своей семьи — и в частности, на жену, чье мнение для него решающее. Источники некоторых изданий называли ее «единственным человеком, который имеет полное влияние на президента».

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