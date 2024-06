Американские СМИ заявили, что только семья может убедить Байдена выйти из президентской гонки после провальных дебатов с Трампом

Президент США Джо Байден 30 июня обсудит с членами семьи свое выдвижение на второй президентский срок, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По их словам, только члены семьи — и в частности, жена Джилл — могли бы убедить Байдена, что ему необходимо выйти из гонки после недавнего провала на дебатах с Дональдом Трампом.

«Люди, принимающие решения — это два человека, президент и его жена», — сказал один из источников. «Единственный человек, который имеет полное влияние на него, это первая леди. Если она решит, что курс должен измениться, курс изменится», — добавил другой собеседник.

О том, что мнение Джилл Байден будет иметь решающее значение, также пишут The New York Times, Axios и Financial Times. Среди тех, кто еще может повлиять на решение Байдена сняться с выборов или продолжить гонку, называют его сестру Валери (была его политическим советником во время работы в сенате) и нескольких бывших и нынешних советников, знающих Байдена на протяжении десятилетий.

The New York Times пишет, что организованного обсуждения того, стоит ли Байдену выдвигаться на второй срок, ни в Демократической партии, ни в Белом доме не проходило — это решение принималось внутри семьи. Джилл Байден, по информации газеты, изначально поддерживала повторное выдвижение мужа.

При этом американские СМИ отмечают, что в Демократической партии нет единого мнения о том, что Байдену необходимо отказаться от борьбы на президентских выборах, которые пройдут в ноябре. Важный аргумент против — отсутствие других достаточно популярных кандидатов.

В США 27 июня прошли первые дебаты кандидатов в президенты — Дональда Трампа и Джо Байдена, которые, по мнению зрителей и экспертов, завершились провалом для действующего президента. Сторонники Байдена считают, что ему придется выйти из президентской гонки. Газета The New York Times после дебатов призвала Демократическую партию выдвинуть другого кандидата вместо Байдена. Сам президент США заявил, что намерен победить на выборах.

Читайте также

Байден провалил первые дебаты против Трампа. Возможно, на выборах у демократов будет другой кандидат Рассказываем, как это было

Читайте также

Байден провалил первые дебаты против Трампа. Возможно, на выборах у демократов будет другой кандидат Рассказываем, как это было