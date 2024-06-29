Газета The New York Times призвала Демократическую партию США выдвинуть другого кандидата на пост президента после дебатов Байдена с Трампом

Демократической партии США следует выдвинуть нового кандидата на пост президента, поскольку Байден «уже не тот человек, каким он был четыре года назад», говорится в колонке редколлегии газеты The New York Times.

В статье, опубликованной под заголовком «Чтобы служить своей стране, президент Байден должен покинуть гонку», журналисты критикуют Дональда Трампа и положительно отзываются о действующем президенте. «Если гонка сведется к выбору между Трампом и Байденом, то действующий президент будет однозначным выбором этой коллегии», — пишут журналисты.

Тем не менее авторы статьи уверены, что избиратели не смогут проигнорировать тот факт, что на теледебатах Байден выглядел «как тень великого государственного служащего». Журналисты признают многочисленные достижения действующего президента, однако сейчас, по их мнению, лучшее, что он может сделать — это объявить о своем выходе из гонки.

«Есть лидеры-демократы, которые смогут представить четкие, убедительные и энергичные альтернативы второму президентству Трампа. У партии нет причин рисковать стабильностью и безопасностью страны, заставляя избирателей выбирать между недостатками Трампа и недостатками Байдена. Слишком рискованно делать ставку на то, что американцы проигнорируют или не обратят внимания на возраст и немощь Байдена, которые они видят собственными глазами»

Журналисты подчеркивают, что у демократов еще есть время выдвинуть нового кандидата. «Партия должна поставить интересы нации выше амбиций отдельного человека. Самый очевидный путь для демократов — это честно вести себя с американским обществом: признать, что Байден не может продолжать гонку, и запустить процесс выбора кого-то, кто сможет победить Трампа в ноябре».

Позднее издание The Washington Post опубликовало список из десяти политиков-демократов, которые могли бы занять место Байдена в гонке. Список открывает вице-президент США Камала Харрис, однако она, как пишет издание, «примерно так же непопулярна, как Байден». Наиболее вероятным кандидатом издание называет губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, которая пользуется уверенной поддержкой в своем штате, а также обладает большим опытом, чем другие восходящие звезды партии.

В США 27 июня прошли первые дебаты кандидатов в президенты — Дональда Трампа и Джо Байдена. Зрители и эксперты оценили, что действующий президент США провалил дебаты, а победителем стал Трамп. Сторонники Байдена допустили, что ему придется сняться с выборов, после чего в штабе президента сообщили, что он не будет выходить из предвыборной гонки.

Позднее сам Байден заявил, что не стал бы выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок, «если бы не верил всем сердцем и душой», что может справиться с работой президента.

Как прошли дебаты

Байден провалил первые дебаты против Трампа. Возможно, на выборах у демократов будет другой кандидат Рассказываем, как это было

Как прошли дебаты

Байден провалил первые дебаты против Трампа. Возможно, на выборах у демократов будет другой кандидат Рассказываем, как это было