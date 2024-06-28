Байден отказался выйти из президентской гонки после (провальных) дебатов с Трампом

Джо Байден не намерен выходить из президентской гонки после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, сообщил изданию The Hill спикер кампании действующего президента Сет Шустер.

«Разумеется, он не выходит [из гонки]», — сказал спикер.

Сам Байден, говоря о дебатах, заявил, что «мы справились хорошо». На вопрос журналистов, появились ли у него сомнения по поводу своего выступления после того, как некоторые демократы призвали его выйти из гонки, он ответил: «Нет. Сложно дебатировать со лжецом. The New York Times заметила, что он [Трамп] солгал ».

В США прошли первые дебаты кандидатов в президенты — Дональда Трампа и Джо Байдена. По оценкам зрителей и экспертов, действующий президент провалил их, а явным победителем стал республиканец. После этих дебатов соратники Байдена допустили, что ему и вовсе придется сняться с выборов.

Как прошли дебаты

Байден провалил первые дебаты против Трампа. Возможно, на выборах у демократов будет другой кандидат Рассказываем, как это было

Как прошли дебаты

Байден провалил первые дебаты против Трампа. Возможно, на выборах у демократов будет другой кандидат Рассказываем, как это было