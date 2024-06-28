«Я не молод. Я не говорю так гладко, как раньше. Но я намерен победить». Байден ответил на критику после провала дебатов с Трампом

Президент США Джо Байден во время митинга в городе Роли, Северная Каролина, ответил на критику после дебатов со своим соперником на выборах президента Дональдом Трампом, которые многие расценили как поражение 81-летнего Байдена. Его слова приводят NBC News и Reuters.

«Я знаю, что я не молод, если говорить об очевидном», — сказал Байден своим сторонникам на митинге 28 июня, прошедшем на следующий день после дебатов.

Я уже не хожу так легко, как раньше. Я не говорю так гладко, как раньше. Я не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю, что я знаю — я знаю, как говорить правду! <…> Когда тебя сбивают с ног, ты снова поднимаешься. Я намерен победить в этом штате [Северной Каролине] в ноябре. Если мы победим здесь, мы выиграем выборы.

Байден заявил, что не стал бы выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок, «если бы не верил всем сердцем и душой», что может справиться с работой президента. «Ставки слишком высоки», — сказал он.

Байден раскритиковал Трампа, назвав его «реальной угрозой» для американской нации, сообщает телеканал CNN. «Он угрожает свободе, он угрожает демократии, он угрожает буквально всему, за что выступает Америка», — сказал президент США. «Я провел 90 минут на сцене, участвуя в дебатах с парнем, у которого мораль как у уличной кошки», — заявил Байден, повторив фразу, которую он использовал во время дебатов.

Сторонники Байдена во время митинга скандировали: «Да, ты можешь!» и «Еще четыре года!».

В США 27 июня прошли первые дебаты кандидатов в президенты — Дональда Трампа и Джо Байдена. Зрители и эксперты оценили, что действующий президент США провалил дебаты, а победителем стал Трамп. Сторонники Байдена допустили, что ему придется сняться с выборов, после чего в штабе президента заявили, что он не будет выходить из предвыборной гонки.

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